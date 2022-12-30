В Україні почали виготовляти підземні укриття з домашньою атмосферою. ФОТО





Про це у фейсбуці Олександр Чирва,



«СХОВ – це підземний металевий бункер із повним оснащенням для комфортного життя, як вдома, з можливістю довгострового автономного проживання», — написав Чирва.



Схов — це обладнане металеве підземне укриття. Надійнозахищенний міні-будинок, який встановлюється під землею на подвір’ї.







Бункер має два виходи. Резервний вихід розміщується на дажу спальні. Базова комплектація містить ванну кімнату, кухню і спальню для трьох осіб. Бункер під’єднують до мережі водопостачання, каналізації, енергомережі та оснащують системою вентиляції. Металоконструкція має міцне антикоррозійне покриття, утеплене мінеральною ватою.



На інстаграм-сторінці проєкту розповідається, що СХОВ виготовляють на спеціальній фабриці. На ній відбувається комплектування бункера і тестування систем життєзабезпечення, після чого бункер відправляється клієнту та монтується під землею. Ціна стартує від 2 450 000 грн.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Харківські підприємці запустили проєкт із будівництва автономних підземних бомбосховищ «Схов».Про це у фейсбуці повідомив один із засновників передає інтернет-ресурс «ШоТам».«СХОВ – це підземний металевий бункер із повним оснащенням для комфортного життя, як вдома, з можливістю довгострового автономного проживання», — написав Чирва.Схов — це обладнане металеве підземне укриття. Надійнозахищенний міні-будинок, який встановлюється під землею на подвір’ї.Бункер має два виходи. Резервний вихід розміщується на дажу спальні. Базова комплектація містить ванну кімнату, кухню і спальню для трьох осіб. Бункер під’єднують до мережі водопостачання, каналізації, енергомережі та оснащують системою вентиляції. Металоконструкція має міцне антикоррозійне покриття, утеплене мінеральною ватою.На інстаграм-сторінці проєкту розповідається, що СХОВ виготовляють на спеціальній фабриці. На ній відбувається комплектування бункера і тестування систем життєзабезпечення, після чого бункер відправляється клієнту та монтується під землею. Ціна стартує від 2 450 000 грн.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію