В Україні почали виготовляти підземні укриття з домашньою атмосферою. ФОТО
Сьогодні, 02:02
Харківські підприємці запустили проєкт із будівництва автономних підземних бомбосховищ «Схов».
Про це у фейсбуці повідомив один із засновників Олександр Чирва, передає інтернет-ресурс «ШоТам».
«СХОВ – це підземний металевий бункер із повним оснащенням для комфортного життя, як вдома, з можливістю довгострового автономного проживання», — написав Чирва.
Схов — це обладнане металеве підземне укриття. Надійнозахищенний міні-будинок, який встановлюється під землею на подвір’ї.
Бункер має два виходи. Резервний вихід розміщується на дажу спальні. Базова комплектація містить ванну кімнату, кухню і спальню для трьох осіб. Бункер під’єднують до мережі водопостачання, каналізації, енергомережі та оснащують системою вентиляції. Металоконструкція має міцне антикоррозійне покриття, утеплене мінеральною ватою.
На інстаграм-сторінці проєкту розповідається, що СХОВ виготовляють на спеціальній фабриці. На ній відбувається комплектування бункера і тестування систем життєзабезпечення, після чого бункер відправляється клієнту та монтується під землею. Ціна стартує від 2 450 000 грн.
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Про це у фейсбуці повідомив один із засновників Олександр Чирва, передає інтернет-ресурс «ШоТам».
«СХОВ – це підземний металевий бункер із повним оснащенням для комфортного життя, як вдома, з можливістю довгострового автономного проживання», — написав Чирва.
Схов — це обладнане металеве підземне укриття. Надійнозахищенний міні-будинок, який встановлюється під землею на подвір’ї.
Бункер має два виходи. Резервний вихід розміщується на дажу спальні. Базова комплектація містить ванну кімнату, кухню і спальню для трьох осіб. Бункер під’єднують до мережі водопостачання, каналізації, енергомережі та оснащують системою вентиляції. Металоконструкція має міцне антикоррозійне покриття, утеплене мінеральною ватою.
На інстаграм-сторінці проєкту розповідається, що СХОВ виготовляють на спеціальній фабриці. На ній відбувається комплектування бункера і тестування систем життєзабезпечення, після чого бункер відправляється клієнту та монтується під землею. Ціна стартує від 2 450 000 грн.
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