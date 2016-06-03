Дизайнерка з Луцька виграла грант для розвитку свого бізнесу вишиванок

Олександра Веремчук виграла грант для розвитку свого бізнесу вишиванок. 2015-го року жінка стала ФОПом, створила своє виробництво вишиванок та відкрила магазин.



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«Тоді я орендувала перше приміщення та найняла на роботу декількох працівників, так почав розвиватися мій бізнес. До речі, я не тільки власниця магазину вишиванок, а й безпосередньо – дизайнерка», – розповіла Олександра.



Дизайн вишиванок, їхні моделі, візерунок та особливості крою на підприємстві створюють самі. Навіть можуть створити копію будь-якої вишиванки. Так вдається зберегти первинний виріб для спадку нащадкам, а нову версію вишиванки вдягати.



Таким чином «старим» вишиванкам дарують нове життя, а «національний код» зберігають як родину реліквію. Олександра Веремчук розказала, що черпає натхнення зі старих книг з вишивкою або з вишитих сорочок, що приносять люди для копії.







«Створення будь-якої схеми для вишивання – не проблема. Оскільки новітні програми дозволяють з легкістю створювати електронний варіант для машинної вишивки. Тканину для роботи закуповували раніше в постачальників із Білорусі, а від початку повномасштабної війни, беруть лише корейський льон або матеріали з Туреччини. А також співпрацюють з місцевим виробником «Едельвіка», – запевнила Олександра Веремчук.



Попит на вишиванки нині значно зріс, замовлення йдуть не лише з України, а й купують люди з-за кордону. Оскільки, окрім виробництва та магазину, підприємство оформлює замовлення через інтернет та соціальні мережі, то працює навіть на гурт або персональні замовлення.



«Нині ми працюємо не лише по Україні, а й маємо партнерів закордоном. Зараз, під час війни, обороти роботи великі. Тож ми почали не справлятися з кількістю замовлень. Тоді від знайомих я дізналася про можливість отримання мікрогранту за програмою «єРобота». Завдяки йому ми змогли придбати вишивальну машину, яка була головним пунктом витрат. Оскільки ціна на неї немаленька, мусили докладати ще свої кошти», – поділилася Олександра.



За умовами гранту підприємець, що отримує кошти для розширення бізнесу, має прийняти на роботи двох нових працівників. Тож з листопада пані Олександра найняла на роботу ще двох людей: технолога й кравця.



Нових робітників Олександра Веремчук знайшла досить швидко. У Луцькому міському центрі зайнятості їй добрали кваліфікованих робітників.



«Зараз під моїм підпорядкуванням шість людей. Ми орендуємо приміщення у «Волиньспецторг» та співпрацюємо з ними. В нас є продавець в магазині вишиванок, а на виробництві: закрійник, технолог, кравці, вишивальниці, я виконую обов’язки дизайнера. Загалом за освітою я юрист, але ця робота моє творче покликання. Тут я знайшла себе», – розповідає підприємиця.



Нині придбана за гроші гранту вишивальна машина вже активно працює та створює нову продукцію для продажу. Зараз дуже популярна не лише класична вишита сорочка, а й сучасні модернізовані варіанти одягу з вишивкою, такі як худі або теплі костюми.



До слова, попит на вишиванки збільшується на певні свята або їх часто купують до урочистих подій. Пані Олександра розповіла, що цього року як ніколи популярні вишиванки у кольорі хакі.



Новий поштовх популярності вишиванок охопив не лише українців, а й іноземців, які захоплюються Україною.

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