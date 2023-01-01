«Старий Луцьк» програв «Черкаським Мавпам»

«Старий Луцьк» програв «Черкаським Мавпам»
Баскетбольний клуб "Старий Луцьк" поступився "Черкаським Мавпам".

Про це повідомляє песслужба "Старого Луцька".

Початок матчу був за підопічними Сліпенчука. Лейк та Липовцев заробили по 7 очок за стартових п’ять хвилин – Володимир Журжій взяв тайм-аут. У волинян відзначаємо Панфілова, в активі якого було 9 очок. Господарі майданчика не знижували свого атакувального пориву і не підпустили нашу команду в рахунку: 15:23 на користь «Мавп» за підсумками чверті.

Наша команда зуміла скоротити відставання на початку другої чверті до – 3 очок. Втім у черкащан продовжувало «летіти» здалеку, а Липовцев спіймав справжній кураж. Євген Коровяков приніс 7 очок поспіль для «Старого Луцька», однак останнє слово все ж було за «Мавпами», які тримали нашу команду на комфортній відстані – 39:47.

Після великої перерви Черкаси наростили свою перевагу. Передусім, завдяки американцям. Наставники часто застосовували ротацію, аби втримувати темп матчу. В Луцька продовжував впевнено виглядати Коровяков-молодший. Волиняни дещо скоротили відставання перед останньою чвертю 56:62.

Остання десятихвилинка розпочалася від 3 з фолом від Липовцева. Черкаси швидко збільшили свою перевагу до +13 – Володимир Журжій взяв тайм-аут. Наша команда не здавалася і підбиралася до суперника в рахунку, втім підопічні Сліпенчука таки довели матч до перемоги 72-80. В лучан «дабл даблом» відзначився Євген Коровяков (29 очок та 10 підбирань).

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Теги: Волинь, спорт. баскетбол, Луцьк
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