«Старий Луцьк» програв «Черкаським Мавпам»
Сьогодні, 22:13
Баскетбольний клуб "Старий Луцьк" поступився "Черкаським Мавпам".
Про це повідомляє песслужба "Старого Луцька".
Початок матчу був за підопічними Сліпенчука. Лейк та Липовцев заробили по 7 очок за стартових п’ять хвилин – Володимир Журжій взяв тайм-аут. У волинян відзначаємо Панфілова, в активі якого було 9 очок. Господарі майданчика не знижували свого атакувального пориву і не підпустили нашу команду в рахунку: 15:23 на користь «Мавп» за підсумками чверті.
Наша команда зуміла скоротити відставання на початку другої чверті до – 3 очок. Втім у черкащан продовжувало «летіти» здалеку, а Липовцев спіймав справжній кураж. Євген Коровяков приніс 7 очок поспіль для «Старого Луцька», однак останнє слово все ж було за «Мавпами», які тримали нашу команду на комфортній відстані – 39:47.
Після великої перерви Черкаси наростили свою перевагу. Передусім, завдяки американцям. Наставники часто застосовували ротацію, аби втримувати темп матчу. В Луцька продовжував впевнено виглядати Коровяков-молодший. Волиняни дещо скоротили відставання перед останньою чвертю 56:62.
Остання десятихвилинка розпочалася від 3 з фолом від Липовцева. Черкаси швидко збільшили свою перевагу до +13 – Володимир Журжій взяв тайм-аут. Наша команда не здавалася і підбиралася до суперника в рахунку, втім підопічні Сліпенчука таки довели матч до перемоги 72-80. В лучан «дабл даблом» відзначився Євген Коровяков (29 очок та 10 підбирань).
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Про це повідомляє песслужба "Старого Луцька".
Початок матчу був за підопічними Сліпенчука. Лейк та Липовцев заробили по 7 очок за стартових п’ять хвилин – Володимир Журжій взяв тайм-аут. У волинян відзначаємо Панфілова, в активі якого було 9 очок. Господарі майданчика не знижували свого атакувального пориву і не підпустили нашу команду в рахунку: 15:23 на користь «Мавп» за підсумками чверті.
Наша команда зуміла скоротити відставання на початку другої чверті до – 3 очок. Втім у черкащан продовжувало «летіти» здалеку, а Липовцев спіймав справжній кураж. Євген Коровяков приніс 7 очок поспіль для «Старого Луцька», однак останнє слово все ж було за «Мавпами», які тримали нашу команду на комфортній відстані – 39:47.
Після великої перерви Черкаси наростили свою перевагу. Передусім, завдяки американцям. Наставники часто застосовували ротацію, аби втримувати темп матчу. В Луцька продовжував впевнено виглядати Коровяков-молодший. Волиняни дещо скоротили відставання перед останньою чвертю 56:62.
Остання десятихвилинка розпочалася від 3 з фолом від Липовцева. Черкаси швидко збільшили свою перевагу до +13 – Володимир Журжій взяв тайм-аут. Наша команда не здавалася і підбиралася до суперника в рахунку, втім підопічні Сліпенчука таки довели матч до перемоги 72-80. В лучан «дабл даблом» відзначився Євген Коровяков (29 очок та 10 підбирань).
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