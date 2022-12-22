На війні загинув волинянин Сергій Кушнір
Сьогодні, 20:22
Захищаючи свободу та незалежність України віддав своє життя військовослужбовець з Волині.
Про це повідомив Нововолиннський міський голова Борис Карпус.
"Війна продовжує забирати життя наших Героїв. На Сході загинув нововолинець Сергій Кушнір, 1980 року народження. Висловлюю щирі співчуття сім‘ї та побратимам Захисника. Вічна йому пам’ять і доземний уклін", - йдеться у дописі міського голови.
Інформація щодо прибуття тіла й чину погребіння буде згодом.
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Про це повідомив Нововолиннський міський голова Борис Карпус.
"Війна продовжує забирати життя наших Героїв. На Сході загинув нововолинець Сергій Кушнір, 1980 року народження. Висловлюю щирі співчуття сім‘ї та побратимам Захисника. Вічна йому пам’ять і доземний уклін", - йдеться у дописі міського голови.
Інформація щодо прибуття тіла й чину погребіння буде згодом.
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