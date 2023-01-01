На Волині автівка збила жінку, постраждала – у важкому стані, – ЗМІ





Про це повідомляє



Як зазначається, близько 18 години на трасі автомобіль збив жінку близько 50 років.



Медики швидкої, які прибули на місце аварії, діагностували у постраждалої політраву. Її у важкому стані доставили в обласну лікарню.



За допомогою до медиків звернувся і водій. Через стрес у нього стався гепертонічний криз.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждала жінка, сталася ввечері 11 січня у Затурцях Володимирського району.Про це повідомляє Інформаційне агентство Волинські Новини , посилаючись на повідомлення очевидців.Як зазначається, близько 18 години на трасі автомобіль збив жінку близько 50 років.Медики швидкої, які прибули на місце аварії, діагностували у постраждалої політраву. Її у важкому стані доставили в обласну лікарню.За допомогою до медиків звернувся і водій. Через стрес у нього стався гепертонічний криз.

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