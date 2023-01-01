На Волині автівка збила жінку, постраждала – у важкому стані, – ЗМІ

На Волині автівка збила жінку, постраждала – у важкому стані, – ЗМІ
Дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждала жінка, сталася ввечері 11 січня у Затурцях Володимирського району.

Про це повідомляє Інформаційне агентство Волинські Новини, посилаючись на повідомлення очевидців.

Як зазначається, близько 18 години на трасі автомобіль збив жінку близько 50 років.

Медики швидкої, які прибули на місце аварії, діагностували у постраждалої політраву. Її у важкому стані доставили в обласну лікарню.

За допомогою до медиків звернувся і водій. Через стрес у нього стався гепертонічний криз.

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Теги: Волинь, Затурці, ДТП
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