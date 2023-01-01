Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 12 січня
Сьогодні, 20:00
У четвер, 12 січня, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів.
Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
На дорогах – ожеледиця.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла.
За даними Sinoptik, у Луцьку хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться. Без опадів.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -2° до +5°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
На дорогах – ожеледиця.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла.
За даними Sinoptik, у Луцьку хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться. Без опадів.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -2° до +5°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 12 січня
Сьогодні, 20:00
На Волині патрульні оштрафували 16 пішоходів за відсутність світловідбиваючих елементів
Сьогодні, 19:22
Палець застряг в іграшці: у Луцьку на допомогу однорічному хлопчику викликали рятувальників. ФОТО
Сьогодні, 18:50
Росіяни зазнають великих страт біля Соледару, – Генштаб
Сьогодні, 18:35
Медіа