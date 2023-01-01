Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 12 січня





Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.



На дорогах – ожеледиця.



Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла.



За даними Sinoptik, у Луцьку хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться. Без опадів.



Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -2° до +5°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У четвер, 12 січня, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів.Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.На дорогах – ожеледиця.Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла.За даними Sinoptik, у Луцьку хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться. Без опадів.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -2° до +5°.

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