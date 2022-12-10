Палець застряг в іграшці: у Луцьку на допомогу однорічному хлопчику викликали рятувальників. ФОТО

Палець застряг в іграшці: у Луцьку на допомогу однорічному хлопчику викликали рятувальників. ФОТО
Сьогодні, 11 січня, надвечір до служби 101 зателефонувала мешканка Луцька й повідомила, що не може зняти деталь металевої іграшки з пальчика її однорічного сина.

Про це розповіли у пресслужбі ДСНС Волині.

Допомогли малюкові працівники групи рятувальних робіт Аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС області.

За допомогою ручної пилки та кусачок вони розрізали металеву деталь та вивільнили дитячого пальчика.

Дитину госпіталізували медики, аби переконатися, що з ручкою хлопчика усе гаразд.
Палець застряг в іграшці: у Луцьку на допомогу однорічному хлопчику викликали рятувальників. ФОТО
Палець застряг в іграшці: у Луцьку на допомогу однорічному хлопчику викликали рятувальників. ФОТО

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Теги: рятувальники, хлопчик, дитина
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