Палець застряг в іграшці: у Луцьку на допомогу однорічному хлопчику викликали рятувальників. ФОТО





Про це розповіли у пресслужбі ДСНС Волині.



Допомогли малюкові працівники групи рятувальних робіт Аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС області.



За допомогою ручної пилки та кусачок вони розрізали металеву деталь та вивільнили дитячого пальчика.



Дитину госпіталізували медики, аби переконатися, що з ручкою хлопчика усе гаразд.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 11 січня, надвечір до служби 101 зателефонувала мешканка Луцька й повідомила, що не може зняти деталь металевої іграшки з пальчика її однорічного сина.Про це розповіли у пресслужбі ДСНС Волині.Допомогли малюкові працівники групи рятувальних робіт Аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС області.За допомогою ручної пилки та кусачок вони розрізали металеву деталь та вивільнили дитячого пальчика.Дитину госпіталізували медики, аби переконатися, що з ручкою хлопчика усе гаразд.

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