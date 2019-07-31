До відома перевізників: на Волині перевірятимуть технічний стан автомобілів

Укртрансбезпека розпочала комплекс профілактичних заходів на автомобільному транспорті «Перевізник зима – 2023». Триватимуть вони протягом січня.Про це повідомили у відділі державного нагляду (контролю) Укртрансбезпеки у Волинській області.До створення спільних мобільних груп за згодою будуть залучені працівники відповідних підрозділів Національної поліції України, обласних, районних, міських військових адміністрацій.Особливу увагу під час рейдів приділятимуть перевірці технічного стану транспортних засобів та їх готовності працювати в зимовий період – під час снігопадів та ожеледиці.Серед іншого, проводитимуть роз’яснювальну роботу з водіями щодо алгоритму дій, якщо авто потрапило у затор через ускладнення погодних умов.Також оперативно інформуватимуть про введення обмежень, розміщення тимчасових стоянок для транзитного транспорту під час ускладнення погодних умов, маршрути об’їзду, загрозу виникнення надзвичайних ситуацій природного характеру та стан проїзду.Про перебіг та результати проведення зазначеного відпрацювання Укртрансбезпека повідомлятиме громадськість, відповідні органи виконавчої влади та місцевого самоврядування.