Росіяни перекинули до Білорусі ще один ешелон з технікою та солдатами, – «Гаюн»





Про це



Як зазначає моніторингова група, 9 січня вдень на залізничну станцію "Чепіно", що знаходиться під Вітебськом, прибув ешелон Збройних сил РФ.



Загалом у складі було 40 вагонів, серед яких: 15 пасажирських, там можуть поміститися близько 750 осіб, 10 вантажних зі спорядженням та боєприпасами, а також 15 вагонів-платформ з колісною та гусеничною технікою.



У "Гаюні" додають, що ешелон прямував з російського Омська, звідки був відправлений 3 січня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія направила до Білорусі черговий ешелон з військовою технікою, своїми солдатами та боєприпасами.Про це повідомляє "Беларускі Гаюн".Як зазначає моніторингова група, 9 січня вдень на залізничну станцію "Чепіно", що знаходиться під Вітебськом, прибув ешелон Збройних сил РФ.Загалом у складі було 40 вагонів, серед яких: 15 пасажирських, там можуть поміститися близько 750 осіб, 10 вантажних зі спорядженням та боєприпасами, а також 15 вагонів-платформ з колісною та гусеничною технікою.У "Гаюні" додають, що ешелон прямував з російського Омська, звідки був відправлений 3 січня.

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