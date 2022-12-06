У Луцьку новобранці-прикордонники склали присягу на вірність Україні

У Луцьку новобранці-прикордонники склали присягу на вірність Україні
Військовослужбовці, призвані на службу до прикордонного відомства склали військову присягу.

Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.

Урочистості відбулися сьогодні в управлінні Волинського загону. Перед бойовими товаришами, бійці присягнули сумлінно і чесно виконувати службові обов’язки та ніколи не зрадити українському народові.

Серед новобранці у строю стояв й Ігор Неродик. Чоловік має свою будівельну справу. З перших днів повномасштабного вторгнення Ігор звернувся до територіального центру комплектування та соціальної підтримки аби стати на захист рідної землі. Однак, склалося так, що до війська він не потрапив. Дотепер продовжував займатися будівництвом.

«Враховуючи виклики сьогодення, вирішив, що мій обов’язок нині захищати Батьківщину на передньому рубежі. Тому повторно звернутися до військкомату. Тепер я у строю прикордонників, готовий до виконання будь-яких завдань, щоб не допустити ворога на нашу землю та якнайшвидше здобути Перемогу», - каже Ігор Неродик.

За традицією військовослужбовців на легку службу поблагословив капелан протоієрей Михайло Хімчак, окропив освяченою водою та вручив кожному іконки Ангела-охоронителя.
У Луцьку новобранці-прикордонники склали присягу на вірність Україні

"Вітаємо бійців зі складанням військової присяги й бажаємо наполегливості у службі, незламності духу та якнайшвидшої Перемоги", - зазначають у Волинському прикордонному загоні.
У Луцьку новобранці-прикордонники склали присягу на вірність Україні
У Луцьку новобранці-прикордонники склали присягу на вірність Україні
У Луцьку новобранці-прикордонники склали присягу на вірність Україні

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Теги: Волинь, прикордонники, присяга
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