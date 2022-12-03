Померла колишня очільниця факультету іноземної філології Лесиного вишу

Алли Євгеніївни Рогатюк.



Про це



Життя Алли Євгеніївни було тісно пов’язане з Лесиним університетом.



1973 року вона закінчила факультет іноземних мов Львівського державного університету.



1977-го розпочала викладацьку діяльність на факультеті іноземних мов Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки.



1980 – 1983 рр.. – навчалася в аспірантурі Київського лінгвістичного університету.



1983 року захистила кандидатську дисертацію, 1984-го отримала вчене звання доцента.



З 1984 до 1996 року була деканом факультету іноземних мов Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки, згодом – Волинського державного університету імені Лесі Українки.



"У пам’яті колег, друзів, учнів – Алла Євгеніївна строга, вимоглива, водночас справедлива й поміркована з власним чітко сформованим іміджем професійного та компетентного викладача та очільника факультету. З відходом Алли Євгеніївни минає ціла епоха", - йдеться у повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним померлої. Вічна пам’ять і Царство Небесне!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У 71 рік зупинилося серце колишньої очільниця факультету іноземної філології ВНУ імені Лесі УкраїнкиПро це повідомили на сторінці вишу у Фейсбуці.Життя Алли Євгеніївни було тісно пов’язане з Лесиним університетом.1973 року вона закінчила факультет іноземних мов Львівського державного університету.1977-го розпочала викладацьку діяльність на факультеті іноземних мов Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки.1980 – 1983 рр.. – навчалася в аспірантурі Київського лінгвістичного університету.1983 року захистила кандидатську дисертацію, 1984-го отримала вчене звання доцента.З 1984 до 1996 року була деканом факультету іноземних мов Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки, згодом – Волинського державного університету імені Лесі Українки."У пам’яті колег, друзів, учнів – Алла Євгеніївна строга, вимоглива, водночас справедлива й поміркована з власним чітко сформованим іміджем професійного та компетентного викладача та очільника факультету. З відходом Алли Євгеніївни минає ціла епоха", - йдеться у повідомленні.

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