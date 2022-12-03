Померла колишня очільниця факультету іноземної філології Лесиного вишу
Сьогодні, 17:27
У 71 рік зупинилося серце колишньої очільниця факультету іноземної філології ВНУ імені Лесі Українки Алли Євгеніївни Рогатюк.
Про це повідомили на сторінці вишу у Фейсбуці.
Життя Алли Євгеніївни було тісно пов’язане з Лесиним університетом.
1973 року вона закінчила факультет іноземних мов Львівського державного університету.
1977-го розпочала викладацьку діяльність на факультеті іноземних мов Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки.
1980 – 1983 рр.. – навчалася в аспірантурі Київського лінгвістичного університету.
1983 року захистила кандидатську дисертацію, 1984-го отримала вчене звання доцента.
З 1984 до 1996 року була деканом факультету іноземних мов Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки, згодом – Волинського державного університету імені Лесі Українки.
"У пам’яті колег, друзів, учнів – Алла Євгеніївна строга, вимоглива, водночас справедлива й поміркована з власним чітко сформованим іміджем професійного та компетентного викладача та очільника факультету. З відходом Алли Євгеніївни минає ціла епоха", - йдеться у повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним померлої. Вічна пам’ять і Царство Небесне!
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Про це повідомили на сторінці вишу у Фейсбуці.
Життя Алли Євгеніївни було тісно пов’язане з Лесиним університетом.
1973 року вона закінчила факультет іноземних мов Львівського державного університету.
1977-го розпочала викладацьку діяльність на факультеті іноземних мов Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки.
1980 – 1983 рр.. – навчалася в аспірантурі Київського лінгвістичного університету.
1983 року захистила кандидатську дисертацію, 1984-го отримала вчене звання доцента.
З 1984 до 1996 року була деканом факультету іноземних мов Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки, згодом – Волинського державного університету імені Лесі Українки.
"У пам’яті колег, друзів, учнів – Алла Євгеніївна строга, вимоглива, водночас справедлива й поміркована з власним чітко сформованим іміджем професійного та компетентного викладача та очільника факультету. З відходом Алли Євгеніївни минає ціла епоха", - йдеться у повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним померлої. Вічна пам’ять і Царство Небесне!
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