У Луцьку затримали двох чоловіків з наркотичними речовинами

У Луцьку затримали двох чоловіків з наркотичними речовинами
Вчора ввечері, 10 січня, патрульні Луцька виявили у двох громадян речовини, схожі на наркотичні.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Перший випадок трапився на вулиці Конякіна. Патрулюючи вулиці міста, поліцейські зупинили чоловіка, який поводив себе нетипово. Під час поверхневої перевірки в нього виявили поліетеленовий пакетик з речовиною рослинного походження.

Другий — стався у Пункті незламності, що на Театральному майдані. Близько опівночі туди прийшов чоловік. Чергові поліцейські прийняли рішення провести поверхневу перевірку, під час якої в громадянина виявили два згортки. В одному з них була порошкоподібна речовина, в іншому – речовина рослинного походження.
У Луцьку затримали двох чоловіків з наркотичними речовинами

В обох випадках патрульними було викликано слідчо-оперативну групу та забезпечено охорону місця події.
У Луцьку затримали двох чоловіків з наркотичними речовинами
У Луцьку затримали двох чоловіків з наркотичними речовинами

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Теги: Луцьк, патрульні, наркотики
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