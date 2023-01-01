У Луцькій громаді провели в останню дорогу загиблих Героїв Сергія Каліщука та Євгена Марчука

У Луцькій громаді провели в останню дорогу загиблих Героїв Сергія Каліщука та Євгена Марчука
Сьогодні у Храмі Трьох Святителів, що у Луцьку на вулиці Дубнівській, відспівали Сергія Каліщука, а у тимчасовому приміщенні Свято-Покровського Храму села Озерце звершили чин похорону Євгена Марчука.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

До спільної молитви за упокій душ спочилих воїнів разом із духовенством, родинами, бойовими побратимами, небайдужими громадянами долучився Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Лучанин Сергій Каліщук (05.07.1981 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації 16 березня 2022 року. Загинув 22 грудня 2022 під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Макіївка Луганської області.
У Луцькій громаді провели в останню дорогу загиблих Героїв Сергія Каліщука та Євгена Марчука

Мешканець села Озерце Луцької міської територіальної громади Євген Марчук (31.01.1988 року народження) загинув 4 січня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Красногорівка Донецької області.
У Луцькій громаді провели в останню дорогу загиблих Героїв Сергія Каліщука та Євгена Марчука
У Луцькій громаді провели в останню дорогу загиблих Героїв Сергія Каліщука та Євгена Марчука
У Луцькій громаді провели в останню дорогу загиблих Героїв Сергія Каліщука та Євгена Марчука
У Луцькій громаді провели в останню дорогу загиблих Героїв Сергія Каліщука та Євгена Марчука
У Луцькій громаді провели в останню дорогу загиблих Героїв Сергія Каліщука та Євгена Марчука
У Луцькій громаді провели в останню дорогу загиблих Героїв Сергія Каліщука та Євгена Марчука

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Немає адреси, або графіки не співпадають з відключенням: волиняни можуть поскаржитися в обленерго
Сьогодні, 17:00
У Луцьку затримали двох чоловіків з наркотичними речовинами
Сьогодні, 16:56
У Луцькій громаді провели в останню дорогу загиблих Героїв Сергія Каліщука та Євгена Марчука
Сьогодні, 16:45
Польща передасть Україні роту танків Leopard 2
Сьогодні, 16:40
У Білорусі створюють аналог ПВК «Вагнера», – DW
Сьогодні, 16:15
Схожі новини
На Донеччині загинув 24-річний Герой з Волині Олександр Євстуров На Донеччині загинув 24-річний Герой з Волині Олександр Євстуров
Сьогодні, 15:00
На Волині шестеро дітей загиблого бійця наколядовані на Різдво гроші передали на потреби ЗСУ На Волині шестеро дітей загиблого бійця наколядовані на Різдво гроші передали на потреби ЗСУ
Сьогодні, 10:42
Завтра у Луцькій громаді прощатимуться з Героями Сергієм Каліщуком та Євгеном Марчуком Завтра у Луцькій громаді прощатимуться з Героями Сергієм Каліщуком та Євгеном Марчуком
10 січень, 17:00
Що сказали про війну у своїх різдвяних посланнях ієрархи УПЦ та ПЦУ на Волині Що сказали про війну у своїх різдвяних посланнях ієрархи УПЦ та ПЦУ на Волині
10 січень, 11:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Немає адреси, або графіки не співпадають з відключенням: волиняни можуть поскаржитися в обленерго
Сьогодні, 17:00
 0
У Луцьку затримали двох чоловіків з наркотичними речовинами
Сьогодні, 16:56
 0
У Луцькій громаді провели в останню дорогу загиблих Героїв Сергія Каліщука та Євгена Марчука
Сьогодні, 16:45
 0
Польща передасть Україні роту танків Leopard 2
Сьогодні, 16:40
 0
У Білорусі створюють аналог ПВК «Вагнера», – DW
Сьогодні, 16:15
 0
Медіа
відео
1/8