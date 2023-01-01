У Луцькій громаді провели в останню дорогу загиблих Героїв Сергія Каліщука та Євгена Марчука
Сьогодні, 16:45
Сьогодні у Храмі Трьох Святителів, що у Луцьку на вулиці Дубнівській, відспівали Сергія Каліщука, а у тимчасовому приміщенні Свято-Покровського Храму села Озерце звершили чин похорону Євгена Марчука.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
До спільної молитви за упокій душ спочилих воїнів разом із духовенством, родинами, бойовими побратимами, небайдужими громадянами долучився Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Лучанин Сергій Каліщук (05.07.1981 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації 16 березня 2022 року. Загинув 22 грудня 2022 під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Макіївка Луганської області.
Мешканець села Озерце Луцької міської територіальної громади Євген Марчук (31.01.1988 року народження) загинув 4 січня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Красногорівка Донецької області.
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
До спільної молитви за упокій душ спочилих воїнів разом із духовенством, родинами, бойовими побратимами, небайдужими громадянами долучився Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Лучанин Сергій Каліщук (05.07.1981 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації 16 березня 2022 року. Загинув 22 грудня 2022 під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Макіївка Луганської області.
Мешканець села Озерце Луцької міської територіальної громади Євген Марчук (31.01.1988 року народження) загинув 4 січня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Красногорівка Донецької області.
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