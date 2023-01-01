У Луцькій громаді провели в останню дорогу загиблих Героїв Сергія Каліщука та Євгена Марчука

Сьогодні у Храмі Трьох Святителів, що у Луцьку на вулиці Дубнівській, відспівали, а у тимчасовому приміщенні Свято-Покровського Храму села Озерце звершили чин похоронуПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.До спільної молитви за упокій душ спочилих воїнів разом із духовенством, родинами, бойовими побратимами, небайдужими громадянами долучився Луцький міський головаЛучанин Сергій Каліщук (05.07.1981 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації 16 березня 2022 року. Загинув 22 грудня 2022 під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Макіївка Луганської області.Мешканець села Озерце Луцької міської територіальної громади Євген Марчук (31.01.1988 року народження) загинув 4 січня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Красногорівка Донецької області.