Немає адреси, або графіки не співпадають з відключенням: волиняни можуть поскаржитися в обленерго

Немає адреси, або графіки не співпадають з відключенням: волиняни можуть поскаржитися в обленерго
Громадяни можуть повідомити про розбіжності фактичного відключення світла із графіками на сайті "Волиньобленерго".

Про це повідомили на сторінці підприємства.

Також поскаржитися можна у разі відсутності вашої адреси серед інших у графіку відключення електроенергії.

Повідомити про це можна ТУТ.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) позапланово перевірить діяльність приватного акціонерного товариства "Волиньобленерго".

На роботу "Волиньобленерго" поскаржилися четверо жителів області у період з 2 по 4 грудня 2022 року. Скарги полягали в тому, представники підприємства не дотримуються графіків відключення світла.

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Теги: обленерго, відключення світла, графіки, скарги, Волиньобленерго
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Коментарі 1
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Справедливі скарги. Відключають не по графіку, тому не можна спланувати навіть якусь елементарну роботу вдома. Навіть борщ чи суп зготувати. Чи картоплю підсмажити. Але - аби не гірше.
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