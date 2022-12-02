Немає адреси, або графіки не співпадають з відключенням: волиняни можуть поскаржитися в обленерго
Сьогодні, 17:11
Громадяни можуть повідомити про розбіжності фактичного відключення світла із графіками на сайті "Волиньобленерго".
Про це повідомили на сторінці підприємства.
Також поскаржитися можна у разі відсутності вашої адреси серед інших у графіку відключення електроенергії.
Повідомити про це можна ТУТ.
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) позапланово перевірить діяльність приватного акціонерного товариства "Волиньобленерго".
На роботу "Волиньобленерго" поскаржилися четверо жителів області у період з 2 по 4 грудня 2022 року. Скарги полягали в тому, представники підприємства не дотримуються графіків відключення світла.
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Про це повідомили на сторінці підприємства.
Також поскаржитися можна у разі відсутності вашої адреси серед інших у графіку відключення електроенергії.
Повідомити про це можна ТУТ.
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) позапланово перевірить діяльність приватного акціонерного товариства "Волиньобленерго".
На роботу "Волиньобленерго" поскаржилися четверо жителів області у період з 2 по 4 грудня 2022 року. Скарги полягали в тому, представники підприємства не дотримуються графіків відключення світла.
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Коментарі 1
Справедливі скарги. Відключають не по графіку, тому не можна спланувати навіть якусь елементарну роботу вдома. Навіть борщ чи суп зготувати. Чи картоплю підсмажити. Але - аби не гірше.
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