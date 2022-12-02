Немає адреси, або графіки не співпадають з відключенням: волиняни можуть поскаржитися в обленерго





Про це



Також поскаржитися можна у разі відсутності вашої адреси серед інших у графіку відключення електроенергії.



Повідомити про це можна



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг



На роботу "Волиньобленерго" поскаржилися четверо жителів області у період з 2 по 4 грудня 2022 року. Скарги полягали в тому, представники підприємства не дотримуються графіків відключення світла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Громадяни можуть повідомити про розбіжності фактичного відключення світла із графіками на сайті "Волиньобленерго".Про це повідомили на сторінці підприємства.Також поскаржитися можна у разі відсутності вашої адреси серед інших у графіку відключення електроенергії.Повідомити про це можна ТУТ Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) позапланово перевірить діяльність приватного акціонерного товариства "Волиньобленерго". На роботу "Волиньобленерго" поскаржилися четверо жителів області у період з 2 по 4 грудня 2022 року. Скарги полягали в тому, представники підприємства не дотримуються графіків відключення світла.

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