На Волині патрульні оштрафували 16 пішоходів за відсутність світловідбиваючих елементів
Сьогодні, 19:22
Волинські патрульні оштрафували 16 пішоходів, які не використовували світловідбиваючі елементи у темну пору доби.
Про це повідомили в патрульній поліції Волинської області.
Згідно із ч. 1 ст. 127 (Порушення правил дорожнього руху пішоходами) КУпАП, за таке правопорушення передбачений штраф у розмірі 255 гривень.
Нагадують:
— 25-30 метрів — відстань, за якої пішохід видимий для водія автомобіля з увімкненим ближнім світлом фар;
— 130-150 метрів — відстань, за якої видимий пішохід зі світловідбиваючим елементом;
— для водіїв, які їдуть з дальнім світлом фар, ця відстань сягає до 400 метрів.
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Про це повідомили в патрульній поліції Волинської області.
Згідно із ч. 1 ст. 127 (Порушення правил дорожнього руху пішоходами) КУпАП, за таке правопорушення передбачений штраф у розмірі 255 гривень.
Нагадують:
— 25-30 метрів — відстань, за якої пішохід видимий для водія автомобіля з увімкненим ближнім світлом фар;
— 130-150 метрів — відстань, за якої видимий пішохід зі світловідбиваючим елементом;
— для водіїв, які їдуть з дальнім світлом фар, ця відстань сягає до 400 метрів.
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