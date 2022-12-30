На Волині патрульні оштрафували 16 пішоходів за відсутність світловідбиваючих елементів

На Волині патрульні оштрафували 16 пішоходів за відсутність світловідбиваючих елементів
Волинські патрульні оштрафували 16 пішоходів, які не використовували світловідбиваючі елементи у темну пору доби.

Про це повідомили в патрульній поліції Волинської області.

Згідно із ч. 1 ст. 127 (Порушення правил дорожнього руху пішоходами) КУпАП, за таке правопорушення передбачений штраф у розмірі 255 гривень.

Нагадують:

— 25-30 метрів — відстань, за якої пішохід видимий для водія автомобіля з увімкненим ближнім світлом фар;
— 130-150 метрів — відстань, за якої видимий пішохід зі світловідбиваючим елементом;
— для водіїв, які їдуть з дальнім світлом фар, ця відстань сягає до 400 метрів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: світловідбиваючі елементи, Волинь, патрульні
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 12 січня
Сьогодні, 20:00
На Волині патрульні оштрафували 16 пішоходів за відсутність світловідбиваючих елементів
Сьогодні, 19:22
Палець застряг в іграшці: у Луцьку на допомогу однорічному хлопчику викликали рятувальників. ФОТО
Сьогодні, 18:50
До відома перевізників: на Волині перевірятимуть технічний стан автомобілів
Сьогодні, 18:40
Росіяни зазнають великих страт біля Соледару, – Генштаб
Сьогодні, 18:35
Схожі новини
У непритомного волинянина патрульні виявили 3 пакунки з наркотиками. ФОТО У непритомного волинянина патрульні виявили 3 пакунки з наркотиками. ФОТО
30 грудень, 2022, 15:30
Волинські патрульні супроводили вагітну жінку до пологового Волинські патрульні супроводили вагітну жінку до пологового
02 листопад, 2022, 18:25
На Волині за вихідні спіймали 7 п`яних водіїв: двоє з них скоїли ДТП На Волині за вихідні спіймали 7 п`яних водіїв: двоє з них скоїли ДТП
24 жовтень, 2022, 11:30
На Волині у комендантську годину затримали водія автівки без обов’язкового техогляду На Волині у комендантську годину затримали водія автівки без обов’язкового техогляду
06 жовтень, 2022, 13:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 12 січня
Сьогодні, 20:00
 0
На Волині патрульні оштрафували 16 пішоходів за відсутність світловідбиваючих елементів
Сьогодні, 19:22
 0
Палець застряг в іграшці: у Луцьку на допомогу однорічному хлопчику викликали рятувальників. ФОТО
Сьогодні, 18:50
 0
До відома перевізників: на Волині перевірятимуть технічний стан автомобілів
Сьогодні, 18:40
 0
Росіяни зазнають великих страт біля Соледару, – Генштаб
Сьогодні, 18:35
 0
Медіа
відео
1/8