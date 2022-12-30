На Волині патрульні оштрафували 16 пішоходів за відсутність світловідбиваючих елементів

Волинські патрульні оштрафували 16 пішоходів, які не використовували світловідбиваючі елементи у темну пору доби.Про це повідомили в патрульній поліції Волинської області.Згідно із ч. 1 ст. 127 (Порушення правил дорожнього руху пішоходами) КУпАП, за таке правопорушення передбачений штраф у розмірі 255 гривень.Нагадують:— 25-30 метрів — відстань, за якої пішохід видимий для водія автомобіля з увімкненим ближнім світлом фар;— 130-150 метрів — відстань, за якої видимий пішохід зі світловідбиваючим елементом;— для водіїв, які їдуть з дальнім світлом фар, ця відстань сягає до 400 метрів.