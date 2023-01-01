Де і коли на Волині вимикатимуть світло 12 січня. ГРАФІК

Де і коли на Волині вимикатимуть світло 12 січня. ГРАФІК
НЕК «Укренерго» встановлено ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області на 12 січня з 00:00 до 24:00.

Про це повідомляють у ПрАТ «Волиньобленерго».

В українській енергосистемі зберігається дефіцит потужності через пошкодження ключових об'єктів магістральних мереж по території України. В середньому добова величина доведеного НЕК «Укренерго» ліміту на Волинську область становить 50-60% від необхідної для повноцінного електрозабезпечення області.

Величина доведених лімітів на сьогодні дає змогу «Волиньобленерго» здійснювати відключення 4 год через 4 год, що дозволяє балансувати у межах доведених лімітів, рівномірно розподіляти електричну енергію між споживачами та забезпечувати електропостачанням усі важливі об‘єкти критичної інфраструктури.

Ознайомитись із графіками можна за ПОСИЛАННЯМ.

"Слідкуйте за оновленнями - уся актуальна та доступна інформація оперативно публікується на офіційному веб-сайті компанії energy.volyn.ua та фейсбук", - радять у "Волиньобленерго".

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Теги: світло, Волинь, відключення світла
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