Завтра, 13 січня, світло на Волині вимикатимуть з 07:00. ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕНЬ

Завтра, 13 січня, світло на Волині вимикатимуть з 07:00. ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕНЬ
13 січня НЕК «Укренерго» не встановлено ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області до 07:00.

З 07:00 просять орієнтуватись на час відключення згідно з графіками погодинного відключення.

Про це повідомляють у ПрАТ «Волиньобленерго».

Ознайомитись із графіками на 13 січня можна за ПОСИЛАННЯМ.

Додають також, що в українській енергосистемі зберігається дефіцит потужності через пошкодження ключових об'єктів магістральних мереж по території України.

В середньому добова величина доведеного НЕК «Укренерго» ліміту на Волинську область становить 50-60% від необхідної для повноцінного електрозабезпечення області.

Величина доведених лімітів на сьогодні дає змогу «Волиньобленерго» здійснювати відключення 4 год через 4 год, що дозволяє балансувати у межах доведених лімітів, рівномірно розподіляти електричну енергію між споживачами та забезпечувати електропостачанням усі важливі об'єкти критичної інфраструктури.

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Теги: графіки, відключення, обленерго
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