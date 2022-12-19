Завтра, 13 січня, світло на Волині вимикатимуть з 07:00. ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕНЬ

13 січня НЕК «Укренерго» не встановлено ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області до 07:00.З 07:00 просять орієнтуватись на час відключення згідно з графіками погодинного відключення.Про це повідомляють у ПрАТ «Волиньобленерго».Ознайомитись із графіками на 13 січня можнаДодають також, що в українській енергосистемі зберігається дефіцит потужності через пошкодження ключових об'єктів магістральних мереж по території України.В середньому добова величина доведеного НЕК «Укренерго» ліміту на Волинську область становить 50-60% від необхідної для повноцінного електрозабезпечення області.Величина доведених лімітів на сьогодні дає змогу «Волиньобленерго» здійснювати відключення 4 год через 4 год, що дозволяє балансувати у межах доведених лімітів, рівномірно розподіляти електричну енергію між споживачами та забезпечувати електропостачанням усі важливі об'єкти критичної інфраструктури.