Вчора на Донеччині волинські піротехніки знищили 13 боєприпасів до «Градів»
Сьогодні, 12:15
12 січня волинські піротехніки, які працюють на Донеччині, разом із військовими ЗСУ знищили 13 боєприпасів до реактивної системи залпового вогню «Град».
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Небезпечне залізяччя залишилося на ворожій позиції в одному з сіл на межі Донецької й Харківської областей. Саме звідти окупанти систематично обстрілювали навколишні території.
Після того, як військові «пояснили», хто тут господар, позиція стала недієздатною. Щоправда, земля навколо поповнилася добривом й залишилося декілька нерозірваних снарядів.
Волинські сапери вилучили нерозірвані боєприпаси. Декілька одиниць їм ще віддали місцеві мешканці. Тож, ці знахідки піротехніки ДСНС разом із військовими знищили у спеціально відведеному місці.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Небезпечне залізяччя залишилося на ворожій позиції в одному з сіл на межі Донецької й Харківської областей. Саме звідти окупанти систематично обстрілювали навколишні території.
Після того, як військові «пояснили», хто тут господар, позиція стала недієздатною. Щоправда, земля навколо поповнилася добривом й залишилося декілька нерозірваних снарядів.
Волинські сапери вилучили нерозірвані боєприпаси. Декілька одиниць їм ще віддали місцеві мешканці. Тож, ці знахідки піротехніки ДСНС разом із військовими знищили у спеціально відведеному місці.
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