Вчора на Донеччині волинські піротехніки знищили 13 боєприпасів до «Градів»

Вчора на Донеччині волинські піротехніки знищили 13 боєприпасів до «Градів»
12 січня волинські піротехніки, які працюють на Донеччині, разом із військовими ЗСУ знищили 13 боєприпасів до реактивної системи залпового вогню «Град».

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Небезпечне залізяччя залишилося на ворожій позиції в одному з сіл на межі Донецької й Харківської областей. Саме звідти окупанти систематично обстрілювали навколишні території.

Після того, як військові «пояснили», хто тут господар, позиція стала недієздатною. Щоправда, земля навколо поповнилася добривом й залишилося декілька нерозірваних снарядів.
Вчора на Донеччині волинські піротехніки знищили 13 боєприпасів до «Градів»

Волинські сапери вилучили нерозірвані боєприпаси. Декілька одиниць їм ще віддали місцеві мешканці. Тож, ці знахідки піротехніки ДСНС разом із військовими знищили у спеціально відведеному місці.
Вчора на Донеччині волинські піротехніки знищили 13 боєприпасів до «Градів»

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Теги: Волинь, піротехніки, Донеччина
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