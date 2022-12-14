На Волині діє ще понад 500 парафій Московського патріархату

На Волині діє ще понад 500 парафій Московського патріархату
На території Волинської області релігійні організації Української православної церкви (Московського патріархату) переходять до Православної церкви України. Проте більшість таки залишаються у лоні УПЦ.

Як повідомили у Волинській обласній військовій адміністрації виданню ВСН у відповідь на запит, загалом з 2014 по 2023 роки 155 релігійних організацій змінили конфесійне підпорядкування з УПЦ (МП) до ПЦУ.

Станом на 1 січня 2023 року на території Волинської області зареєстровано 540 релігійних організацій УПЦ (Московського патріархату).

Проте у Волинській адміністрації так і не повідомили, які саме парафії не перейшли від Української православної церкви (МП) до Православної церкви України, зазначивши, що вони не ведуть перелік релігійних організацій Московського патріархату та не збирають інформацію про їх адреси та розташування, а обліковують лише їх кількість.

Також протягом року релігійні громади Волині переходили до ПЦУ. Зокрема, у храмі на Волині, який перейшов до ПЦУ, вперше провели богослужіння українською мовою.

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Теги: Волинь, УПЦ МП, храми
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