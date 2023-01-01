На Херсонщині загинув воїн з Волині Віктор Соловко

Віктор Соловко.



Про це



"На війні поліг військовий Соловко Віктор Васильович, 1977 року народження, житель смт Головне. З воїном 13 вересня 2022 року під час ведення наступальних дій в районі Брускинське Херсонської області було втрачено зв'язок та візуальний контакт ( зник безвісти). Лише нещодавно тіло загиблого було віднайдено. Висловлюємо найщиріші співчуття рідними, близьким, друзям та побратимам військовослужбовця", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що сьогодні, 13 січня, прибуде кортеж із загиблим захисником. Просять зустріти Віктора живим коридором, по можливості про переміщення траурного кортежу повідомлять згодом. Прощання з Героєм відбудеться 14 січня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У війні з російськими окупантами загинув військовий з ВолиніПро це повідомили у Головненській громаді."На війні поліг військовий Соловко Віктор Васильович, 1977 року народження, житель смт Головне. З воїном 13 вересня 2022 року під час ведення наступальних дій в районі Брускинське Херсонської області було втрачено зв'язок та візуальний контакт ( зник безвісти). Лише нещодавно тіло загиблого було віднайдено. Висловлюємо найщиріші співчуття рідними, близьким, друзям та побратимам військовослужбовця", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що сьогодні, 13 січня, прибуде кортеж із загиблим захисником. Просять зустріти Віктора живим коридором, по можливості про переміщення траурного кортежу повідомлять згодом. Прощання з Героєм відбудеться 14 січня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію