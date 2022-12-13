У Луцьку під колесами маршрутки загинула жінка

У Луцьку під колесами маршрутки загинула жінка
У Луцьку під колесами маршрутки загинула жінка: поліція з’ясовує обставини аварії.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 13 січня, близько 7:30, на вулиці Межова у Луцьку.

43-річний водій маршрутки, розпочинаючи рух, скоїв наїзд на жінку, яка перетинала проїзну частину поза пішохідним переходом. Від отриманих травм вона загинула, особу пішохідки встановлено – це 46-річна лучанка.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Головного управління Національної поліції області. Відомості належним чином задокументовано, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої.

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Теги: Луцьк, ДТП, маршрутка, жінка, сметь
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