У Луцьку під колесами маршрутки загинула жінка
Сьогодні, 13:19
У Луцьку під колесами маршрутки загинула жінка: поліція з’ясовує обставини аварії.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 13 січня, близько 7:30, на вулиці Межова у Луцьку.
43-річний водій маршрутки, розпочинаючи рух, скоїв наїзд на жінку, яка перетинала проїзну частину поза пішохідним переходом. Від отриманих травм вона загинула, особу пішохідки встановлено – це 46-річна лучанка.
На місці події працювала слідчо-оперативна група Головного управління Національної поліції області. Відомості належним чином задокументовано, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 13 січня, близько 7:30, на вулиці Межова у Луцьку.
43-річний водій маршрутки, розпочинаючи рух, скоїв наїзд на жінку, яка перетинала проїзну частину поза пішохідним переходом. Від отриманих травм вона загинула, особу пішохідки встановлено – це 46-річна лучанка.
На місці події працювала слідчо-оперативна група Головного управління Національної поліції області. Відомості належним чином задокументовано, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої.
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