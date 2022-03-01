Різдвяне диво: у сім'ї волинян народилася дитина, на яку чекали 19 років
Сьогодні, 15:04
На Волині подружжя чекало на сина 19 років. Днями різдвяне диво таки сталося.
Про це повідомили на сторінці Нововолинської центральної міської лікарні у фейсбуці.
У пологовому КНП «НЦМЛ» 12-го січня у сім’ї Морозів народилася довгоочікувана дитинка. Хлопчика назвали Богданом.
«Нехай росте здоровеньким, під мирним небом та тішить батьків!
Пологи пройшли шляхом кесарівого розтину. Мама та немовлятко почувають себе добре», – йдеться у дописі.
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Про це повідомили на сторінці Нововолинської центральної міської лікарні у фейсбуці.
У пологовому КНП «НЦМЛ» 12-го січня у сім’ї Морозів народилася довгоочікувана дитинка. Хлопчика назвали Богданом.
«Нехай росте здоровеньким, під мирним небом та тішить батьків!
Пологи пройшли шляхом кесарівого розтину. Мама та немовлятко почувають себе добре», – йдеться у дописі.
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