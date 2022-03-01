Різдвяне диво: у сім'ї волинян народилася дитина, на яку чекали 19 років





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У пологовому КНП «НЦМЛ» 12-го січня у сім’ї Морозів народилася довгоочікувана дитинка. Хлопчика назвали Богданом.



«Нехай росте здоровеньким, під мирним небом та тішить батьків!



Пологи пройшли шляхом кесарівого розтину. Мама та немовлятко почувають себе добре», – йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині подружжя чекало на сина 19 років. Днями різдвяне диво таки сталося.Про це повідомили на сторінці Нововолинської центральної міської лікарні у фейсбуці.У пологовому КНП «НЦМЛ» 12-го січня у сім’їнародилася довгоочікувана дитинка. Хлопчика назвали«Нехай росте здоровеньким, під мирним небом та тішить батьків!Пологи пройшли шляхом кесарівого розтину. Мама та немовлятко почувають себе добре», – йдеться у дописі.

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