Різдвяне диво: у сім'ї волинян народилася дитина, на яку чекали 19 років

Різдвяне диво: у сім'ї волинян народилася дитина, на яку чекали 19 років
На Волині подружжя чекало на сина 19 років. Днями різдвяне диво таки сталося.

Про це повідомили на сторінці Нововолинської центральної міської лікарні у фейсбуці.

У пологовому КНП «НЦМЛ» 12-го січня у сім’ї Морозів народилася довгоочікувана дитинка. Хлопчика назвали Богданом.

«Нехай росте здоровеньким, під мирним небом та тішить батьків!

Пологи пройшли шляхом кесарівого розтину. Мама та немовлятко почувають себе добре», – йдеться у дописі.

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Теги: Діти, народження, пологовий
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