Поліція Волині шукає ймовірного злочинця: просять допомогти. ФОТО
Сьогодні, 15:54
Волинська поліція продовжує встановлювати особу чоловіка, причетного до скоєння кримінальних правопорушень.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Інформують, зокрема, що оперативники Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області встановлює особу чоловіка, який може бути причетним до вчинення кримінальних правопорушень на території міста Луцька.
Якщо вам відома будь-яка інформація про чоловіка, зображеного на фото, просять повідомити поліцію за номерами телефонів: (097)09-81-704, (099)769-06-85 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Інформують, зокрема, що оперативники Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області встановлює особу чоловіка, який може бути причетним до вчинення кримінальних правопорушень на території міста Луцька.
Якщо вам відома будь-яка інформація про чоловіка, зображеного на фото, просять повідомити поліцію за номерами телефонів: (097)09-81-704, (099)769-06-85 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Поліція Волині шукає ймовірного злочинця: просять допомогти. ФОТО
Сьогодні, 15:54
Резніков про можливий наступ із Білорусі: «Переміщення з півночі займе багато часу, Росія не має ресурсів»
Сьогодні, 15:10
Медіа