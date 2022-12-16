Поліція Волині шукає ймовірного злочинця: просять допомогти. ФОТО





Про це



Інформують, зокрема, що оперативники Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області встановлює особу чоловіка, який може бути причетним до вчинення кримінальних правопорушень на території міста Луцька.



Якщо вам відома будь-яка інформація про чоловіка, зображеного на фото, просять повідомити поліцію за номерами телефонів: (097)09-81-704, (099)769-06-85 або 102.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинська поліція продовжує встановлювати особу чоловіка, причетного до скоєння кримінальних правопорушень.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Інформують, зокрема, що оперативники Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області встановлює особу чоловіка, який може бути причетним до вчинення кримінальних правопорушень на території міста Луцька.Якщо вам відома будь-яка інформація про чоловіка, зображеного на фото, просять повідомити поліцію за номерами телефонів: (097)09-81-704, (099)769-06-85 або 102.

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