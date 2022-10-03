1300 доларів за незаконний перетин кордону: затримали трьох волинян, які організували ще одну злочинну схему





Про це повідомили у



Оперативні співробітники Львівського прикордонного загону спільно зі співробітниками Управління міграційної поліції та слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління поліції Львівщини, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, викрили трьох мешканців міста Нововолинськ Волинської області, які сприяли співвітчизникам у незаконному перетинанні кордону.



Як встановили правоохоронці, зловмисники займались пошуком чоловіків призовного віку, які мають намір виїхати за кордон. У їхні документи ділки проставляли фіктивні відмітки про перебування на тимчасовому консульському обліку та постійне проживання у Польщі. Свої «послуги» вони оцінювали у суму 1300 тисяч доларів США з одного «клієнта».



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: 10 000 доларів США за переправлення «ухилянтів» в ЄС: на Волині затримали лікаря і його спільника



Встановлено, що зловмисники можуть бути причетними до щонайменше 15 фактів незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України.



Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання зловмисників правоохоронці виявили та вилучили штампи міграційної служби, постановки на тимчасовий консульський облік, оформлення виїзду на постійне проживання, обліку постійного проживання за кордоном, центрів надання адміністративних послуг різних областей, генерального консульства України. А також флеш-накопичувачі, чорнові записи та інші речові докази їх причетності до вчинення кримінальних правопорушень.



Заходи проводились в рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.



Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 1 300 доларів за безперешкодне перетинання кордону – на Львівщині затримали трьох волинян, які організували злочинну схему.Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України Оперативні співробітники Львівського прикордонного загону спільно зі співробітниками Управління міграційної поліції та слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління поліції Львівщини, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, викрили трьох мешканців міста Нововолинськ Волинської області, які сприяли співвітчизникам у незаконному перетинанні кордону.Як встановили правоохоронці, зловмисники займались пошуком чоловіків призовного віку, які мають намір виїхати за кордон. У їхні документи ділки проставляли фіктивні відмітки про перебування на тимчасовому консульському обліку та постійне проживання у Польщі. Свої «послуги» вони оцінювали у суму 1300 тисяч доларів США з одного «клієнта».Встановлено, що зловмисники можуть бути причетними до щонайменше 15 фактів незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України.Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання зловмисників правоохоронці виявили та вилучили штампи міграційної служби, постановки на тимчасовий консульський облік, оформлення виїзду на постійне проживання, обліку постійного проживання за кордоном, центрів надання адміністративних послуг різних областей, генерального консульства України. А також флеш-накопичувачі, чорнові записи та інші речові докази їх причетності до вчинення кримінальних правопорушень.Заходи проводились в рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.Досудове розслідування триває.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію