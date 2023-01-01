Лукашенко заявив, що наказав привести армію у «повну бойову готовність»

Олександр Лукашенко заявив, що розпорядився привести армію в повну бойову готовність.



Слова Лукашенка цитує Міноборони Білорусі, пише



27 червня самопроголошений президент Білорусі проводив вручення генеральських погонів, на яке запросили керівництво військових та силових структур, спецпідрозділів, керівників ЗМІ, політологів та журналісти. У пресслужбі Лукашенка оголосили, що «очікується серйозна з відповідями на ті самі питання, які <витають> у повітрі та у суспільстві».



На заході Лукашенко заявив, що «наше покоління проходить своє випробування на міцність».



«Нам випала місія зберегти мир, завойований мільйонами життів героїв, наших батьків та дідів. Це означає тільки одне — ми повинні бути сильнішими за ту загрозу, яка знову нависає тінню над нашою землею. І знову із Заходу», — сказав він.



Що це за загроза — Лукашенко не уточнював. Але оголосив, що розпорядився привести армію в повну бойову готовність.



Він також прокоментував



«Не буду приховувати, було боляче спостерігати за подіями, які відбувалися на півдні росії. Не тільки мені. Багато наших громадян сприйняли їх близько до серця. Тому що Батьківщина одна», — сказав Лукашенко.



Він заявив, що має прояснити позицію Білорусі, враховуючи роль країни у вирішенні цієї ситуації, але заявив лише про «вкиди та інсинуації» у ЗМІ.



«Тим більше що й наші втіклі заметушились. Щоправда, фальстарт стався. Прагнуть продемонструвати своїм кураторам наявність хоч якихось результатів. 250 мільйонів треба отримати. Тільки там вони поділять, а ці наші безумці, яких ще кілька тут залишилося, не вичистили ми, вони ж нічого не отримають. Знову гарматним м'ясом будуть», — сказав Лукашенко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Самопроголошений президент Білорусізаявив, що розпорядився привести армію в повну бойову готовність.Слова Лукашенка цитує Міноборони Білорусі, пише Громадське 27 червня самопроголошений президент Білорусі проводив вручення генеральських погонів, на яке запросили керівництво військових та силових структур, спецпідрозділів, керівників ЗМІ, політологів та журналісти. У пресслужбі Лукашенка оголосили, що «очікується серйозна з відповідями на ті самі питання, які <витають> у повітрі та у суспільстві».На заході Лукашенко заявив, що «наше покоління проходить своє випробування на міцність».«Нам випала місія зберегти мир, завойований мільйонами життів героїв, наших батьків та дідів. Це означає тільки одне — ми повинні бути сильнішими за ту загрозу, яка знову нависає тінню над нашою землею. І знову із Заходу», — сказав він.Що це за загроза — Лукашенко не уточнював. Але оголосив, що розпорядився привести армію в повну бойову готовність.Він також прокоментував спробу заколоту у росії силами «вагнерівців» «Не буду приховувати, було боляче спостерігати за подіями, які відбувалися на півдні росії. Не тільки мені. Багато наших громадян сприйняли їх близько до серця. Тому що Батьківщина одна», — сказав Лукашенко.Він заявив, що має прояснити позицію Білорусі, враховуючи роль країни у вирішенні цієї ситуації, але заявив лише про «вкиди та інсинуації» у ЗМІ.«Тим більше що й наші втіклі заметушились. Щоправда, фальстарт стався. Прагнуть продемонструвати своїм кураторам наявність хоч якихось результатів. 250 мільйонів треба отримати. Тільки там вони поділять, а ці наші безумці, яких ще кілька тут залишилося, не вичистили ми, вони ж нічого не отримають. Знову гарматним м'ясом будуть», — сказав Лукашенко.

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