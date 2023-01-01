У навчальному центрі помер військовослужбовець з Волині Олексій Середюк

Олексій Середюк.



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"Йому назавжди залишиться 42... Середюк Олексій Пилипович, житель села Мельники-Річицькі, що на Ратнівщині, помер у навчальному центрі 24 червня. Вічна і світла пам'ять захиснику! Щирі співчуття рідним", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого воїна. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У навчальному центрі помер воїн з ВолиніПро це повідомили у Забродівській громаді."Йому назавжди залишиться 42... Середюк Олексій Пилипович, житель села Мельники-Річицькі, що на Ратнівщині, помер у навчальному центрі 24 червня. Вічна і світла пам'ять захиснику! Щирі співчуття рідним", - йдеться в повідомленні.

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