У навчальному центрі помер військовослужбовець з Волині Олексій Середюк
Сьогодні, 11:39
У навчальному центрі помер воїн з Волині Олексій Середюк.
Про це повідомили у Забродівській громаді.
"Йому назавжди залишиться 42... Середюк Олексій Пилипович, житель села Мельники-Річицькі, що на Ратнівщині, помер у навчальному центрі 24 червня. Вічна і світла пам'ять захиснику! Щирі співчуття рідним", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого воїна. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Забродівській громаді.
"Йому назавжди залишиться 42... Середюк Олексій Пилипович, житель села Мельники-Річицькі, що на Ратнівщині, помер у навчальному центрі 24 червня. Вічна і світла пам'ять захиснику! Щирі співчуття рідним", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого воїна. Вічна пам'ять!
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