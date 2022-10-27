У Луцьку діти створюють мультфільм про волонтерство

У Луцьку діти створюють мультфільм про волонтерство
Десятеро дітей під керівництвом режисера і мультиплікатора Леоніда Тивонюка протягом трьох днів працювали над анімаційним роликом про роботу українських волонтерів у Луцьку.

Про це розповів Суспільному організатор майстеркласу.

Леонід Тивонюк каже, що працюватимуть діти у двох напрямах: один – це невеличкі етюди, на різні теми волонтерства, інший – де, діти будуть розробляти один анімаційний фільм, де буде ціла історія.

"Діти будуть робити частинки анімацій, потім ми це все зберемо і в нас вийде повноцінний анімаційний короткометражний фільм", – розповідає мультиплікатор.

Після вивчення основ зйомки і монтажу розпочали роботу над втіленням сценарію мультфільму про волонтерів, – розповідає 16-річна школярка Діана Гісь. Дівчина разом з іншими дітьми ліпить з пластиліну героїв і предмети для майбутньої анімації.

Ілона Обідіна на майстерклас з мультиплікації прийшла не вперше. Дівчина розповідає, що любить ліпити з пластиліну, придумувати сюжет мультфільмів та брати безпосередню участь у їхньому створенні.

Анімаційний майстерклас включає не лише навчання мультиплікації, але й зустріч підлітків з волонтерами Луцька та популяризацію волонтерства через створену дітьми фінальну відеороботу, – говорить начальниця відділу управління сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради Заріна Дацик. Участь у майстеркласі безплатна. Участь у навчанні можуть брати усі охочі, попередньо записавшись на заняття. Єдине обмеження вікове, каже Заріна Дацик, – бо анімація – це досить складний процес, тому цікаво буде дітям від 13 років.

Мультиплікатор Леонід Тивонюк розповів: змонтований мультфільм покажуть на сторінках соцмереж наприкінці червня.


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Теги: мульфільм, волонтерство, Луцьк
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