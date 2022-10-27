У Луцьку діти створюють мультфільм про волонтерство

Леоніда Тивонюка протягом трьох днів працювали над анімаційним роликом про роботу українських волонтерів у Луцьку.



Про це розповів



Леонід Тивонюк каже, що працюватимуть діти у двох напрямах: один – це невеличкі етюди, на різні теми волонтерства, інший – де, діти будуть розробляти один анімаційний фільм, де буде ціла історія.



"Діти будуть робити частинки анімацій, потім ми це все зберемо і в нас вийде повноцінний анімаційний короткометражний фільм", – розповідає мультиплікатор.



Після вивчення основ зйомки і монтажу розпочали роботу над втіленням сценарію мультфільму про волонтерів, – розповідає 16-річна школярка Діана Гісь. Дівчина разом з іншими дітьми ліпить з пластиліну героїв і предмети для майбутньої анімації.



Ілона Обідіна на майстерклас з мультиплікації прийшла не вперше. Дівчина розповідає, що любить ліпити з пластиліну, придумувати сюжет мультфільмів та брати безпосередню участь у їхньому створенні.



Анімаційний майстерклас включає не лише навчання мультиплікації, але й зустріч підлітків з волонтерами Луцька та популяризацію волонтерства через створену дітьми фінальну відеороботу, – говорить начальниця відділу управління сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради Заріна Дацик. Участь у майстеркласі безплатна. Участь у навчанні можуть брати усі охочі, попередньо записавшись на заняття. Єдине обмеження вікове, каже Заріна Дацик, – бо анімація – це досить складний процес, тому цікаво буде дітям від 13 років.



Мультиплікатор Леонід Тивонюк розповів: змонтований мультфільм покажуть на сторінках соцмереж наприкінці червня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Десятеро дітей під керівництвом режисера і мультиплікаторапротягом трьох днів працювали над анімаційним роликом про роботу українських волонтерів у Луцьку.Про це розповів Суспільному організатор майстеркласу.Леонід Тивонюк каже, що працюватимуть діти у двох напрямах: один – це невеличкі етюди, на різні теми волонтерства, інший – де, діти будуть розробляти один анімаційний фільм, де буде ціла історія."Діти будуть робити частинки анімацій, потім ми це все зберемо і в нас вийде повноцінний анімаційний короткометражний фільм", – розповідає мультиплікатор.Після вивчення основ зйомки і монтажу розпочали роботу над втіленням сценарію мультфільму про волонтерів, – розповідає 16-річна школярка. Дівчина разом з іншими дітьми ліпить з пластиліну героїв і предмети для майбутньої анімації.на майстерклас з мультиплікації прийшла не вперше. Дівчина розповідає, що любить ліпити з пластиліну, придумувати сюжет мультфільмів та брати безпосередню участь у їхньому створенні.Анімаційний майстерклас включає не лише навчання мультиплікації, але й зустріч підлітків з волонтерами Луцька та популяризацію волонтерства через створену дітьми фінальну відеороботу, – говорить начальниця відділу управління сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради Заріна Дацик. Участь у майстеркласі безплатна. Участь у навчанні можуть брати усі охочі, попередньо записавшись на заняття. Єдине обмеження вікове, каже Заріна Дацик, – бо анімація – це досить складний процес, тому цікаво буде дітям від 13 років.Мультиплікатор Леонід Тивонюк розповів: змонтований мультфільм покажуть на сторінках соцмереж наприкінці червня.

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