Волинській бригаді тероборони виповнилося 5 років
Сьогодні, 11:35
Сьогодні Волинська бригада тероборони відзначає п’ять років з дня заснування. 27 червня 2018-го – саме з цієї дати почала писатися історія 100 окремої бригади ТрО.
Про це інформують на сторінці бригади у фейсбуці.
Незадовго до широкомасштабного вторгнення рф бригада стала на шлях розгортання.
Протягом року тероборонівці виконували завдання на українсько-білоруському кордоні, протяжність якого в межах Волинської області складає 215 км. Бійці бригади спорудили без жодного перебільшення унікальну систему фортифікаційних споруд та інженерних загороджень. І дуже ймовірно, що саме це стало одним із чинників, які стримали озвірілого кремлівського диктатора та його вусатого поплічника від нападу на Україну з волинського напрямку.
«На початку березня та на початку квітня нинішнього року наші підрозділи приступили до виконання бойових завдань на сході України. Де Волинська бригада тероборони нині й перебуває у повному складі.
Дізнавшись, що на позиції зайшли підрозділи «свіженької» бригади, ворог з усіх сил взявся нас «кошмарити». Обстріли та штурми могли безперерво тривати впродовж кількох діб – окупанти наївно сподівалися, що у волинських тероборонівців затремтять колінця...
Ми все витримали, міцно вгризлися тепер уже в ґрунти Донбасу – і дуже потужно зацідили ворогу у відповідь! – Тепер при згадці про волинських тероборонівців колінця тремтять в окупантів!
На жаль, щоденна боротьба і перемоги даються нам дуже дорогою ціною. Ціною життів кращих бійців нашої бригади. Ім’я кожного полеглого побратима назавжди вписане в історію 100 обр ТрО. І сьогодні ми насамперед схиляємо голови, вшановуючи тих, хто з честю та славою повернувся з війни на щиті і вже спостерігає за наближенням нашої Перемоги з небес.
Пам’ять про полеглих побратимів та обов’язок перед Батьківщиною кличуть нас вперед. Волинська бригади тероборони, як невід’ємна складова ЗСУ, продовжуватиме боротьбу до повного звільнення України в кордонах 1991 року, визнаних усім цивілізованим світом. Тримаємо стрій – Перемога буде за нами!» – йдеться в повідомленні.
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Про це інформують на сторінці бригади у фейсбуці.
Незадовго до широкомасштабного вторгнення рф бригада стала на шлях розгортання.
Протягом року тероборонівці виконували завдання на українсько-білоруському кордоні, протяжність якого в межах Волинської області складає 215 км. Бійці бригади спорудили без жодного перебільшення унікальну систему фортифікаційних споруд та інженерних загороджень. І дуже ймовірно, що саме це стало одним із чинників, які стримали озвірілого кремлівського диктатора та його вусатого поплічника від нападу на Україну з волинського напрямку.
«На початку березня та на початку квітня нинішнього року наші підрозділи приступили до виконання бойових завдань на сході України. Де Волинська бригада тероборони нині й перебуває у повному складі.
Дізнавшись, що на позиції зайшли підрозділи «свіженької» бригади, ворог з усіх сил взявся нас «кошмарити». Обстріли та штурми могли безперерво тривати впродовж кількох діб – окупанти наївно сподівалися, що у волинських тероборонівців затремтять колінця...
Ми все витримали, міцно вгризлися тепер уже в ґрунти Донбасу – і дуже потужно зацідили ворогу у відповідь! – Тепер при згадці про волинських тероборонівців колінця тремтять в окупантів!
На жаль, щоденна боротьба і перемоги даються нам дуже дорогою ціною. Ціною життів кращих бійців нашої бригади. Ім’я кожного полеглого побратима назавжди вписане в історію 100 обр ТрО. І сьогодні ми насамперед схиляємо голови, вшановуючи тих, хто з честю та славою повернувся з війни на щиті і вже спостерігає за наближенням нашої Перемоги з небес.
Пам’ять про полеглих побратимів та обов’язок перед Батьківщиною кличуть нас вперед. Волинська бригади тероборони, як невід’ємна складова ЗСУ, продовжуватиме боротьбу до повного звільнення України в кордонах 1991 року, визнаних усім цивілізованим світом. Тримаємо стрій – Перемога буде за нами!» – йдеться в повідомленні.
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