У Державній екологічній інспекції у Волинській області призначили керівницю

У Державній екологічній інспекції у Волинській області призначили керівницю
В Державній екологічній інспекції у Волинській області призначили керівницю. Нею стала Баландіна Віра Миколаївна.

Про це йдеться на сторінці інспекції.

Відповідно до наказу т.в.о. голови Держекоінспекції України начальницею Державної екологічної інспекції у Волинській області призначено Баландіну Віру Миколаївну. До цього вона виконувала обов’язки начальниці Інспекції.

Посаду очільниці Держекоінспекції Волині Віра Миколаївна обійматиме на період увільнення від виконання посадових обов’язків Олександра Кралюка, до дня звільнення його з військової служби.

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Теги: керівник, призначення, Держекоінспекція, Волинь
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