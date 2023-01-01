«Вагнер» почав передавати важке озброєння Міноборони рф
Сьогодні, 12:30
Російські ЗМІ повідомляють, що ПВК "Вагнер" почало підготовку до передачі важкої військової техніки у підрозділи збройних сил Міноборони рф.
Про це повідомляє прокремлівське видання "РИА Новости"
Так, в Міноборони росії повідомили, що триває підготовка до передання важкої військової техніки ПВК "Вагнер" у діючі підрозділи Збройних сил росії.
До 1 липня російські збройні формування мають підписати контракт з Міноборони рф. Такий контракт мають підписати всі російські "добровольчі загони" "з метою підвищення ефективності їхнього застосування" на війні в Україні.
Таким чином вони будуть підпорядковані Міноборони рф.
Його уже підписали кадировці. Ватажок ПВК "Вагнер" євгеній пригожин відмовився підписувати контракт з регулярною армією.
23 червня пригожин оголосив про заколот і "пішов" зі своєю армією "на Москву", проте через добу ватажок найманців відмовився від своїх планів і заявив, що сили ПВК "Вагнер" вирішили розвернутися через дві причини – "не хотіли пролити російську кров" і "йшли "для демонстрації свого протесту, а не для повалення влади в країні".
Російський диктатор володимир путін запропонував вагнерівцям вибір або ж укласти контракт із Міноборони рф, вступити в інші збройні формування або ж перейти у Білорусь, де розіб'ють полігон для найманців пригожина.
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Про це повідомляє прокремлівське видання "РИА Новости"
Так, в Міноборони росії повідомили, що триває підготовка до передання важкої військової техніки ПВК "Вагнер" у діючі підрозділи Збройних сил росії.
До 1 липня російські збройні формування мають підписати контракт з Міноборони рф. Такий контракт мають підписати всі російські "добровольчі загони" "з метою підвищення ефективності їхнього застосування" на війні в Україні.
Таким чином вони будуть підпорядковані Міноборони рф.
Його уже підписали кадировці. Ватажок ПВК "Вагнер" євгеній пригожин відмовився підписувати контракт з регулярною армією.
23 червня пригожин оголосив про заколот і "пішов" зі своєю армією "на Москву", проте через добу ватажок найманців відмовився від своїх планів і заявив, що сили ПВК "Вагнер" вирішили розвернутися через дві причини – "не хотіли пролити російську кров" і "йшли "для демонстрації свого протесту, а не для повалення влади в країні".
Російський диктатор володимир путін запропонував вагнерівцям вибір або ж укласти контракт із Міноборони рф, вступити в інші збройні формування або ж перейти у Білорусь, де розіб'ють полігон для найманців пригожина.
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