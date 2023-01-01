Для молодших братів замінив батька: спогади про загиблого Героя з Волині

Миколу Солодова.



Спогадами про нього поділилися у Рожищенській міській раді.



Водій матеріального забезпечення механізованого батальйону 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, старший солдат, 31-річний Микола Солодов



Микола Юрійович Солодов народився у 1991 році в Криму, звідки родом його батько. Але невдовзі сім’я переїхала на малу батьківщину мами Світлани у село Оленівка. У 2006-му Микола закінчив дев’ять класів Оленівської ЗОШ, середню освіту здобував у сусідньому Соколі.



Після школи вступив на навчання до Луцького училища будівництва і архітектури.



По завершенні навчання, у 2010 році, Миколу Солодова призвали на строкову службу, яку він проходив у протиповітряних військах України.



Після військової служби повернувся у рідне село, влаштувався працювати на приватне підприємство «Ліспромсервіс» у Рожищі. Як найстарший у сім’ї, вдома був справжнім господарем та надійною підтримкою мамі, яка виховувала його та трьох молодших братів самотужки.



А для молодших братів завжди був захистом та опорою у житті. У день поховання наймолодший з братів Солодових Юрій зі сльозами на очах зізнався: «Я, можна сказати, батька втратив».



Світлі спогади про загиблого Героя залишилися у всіх, з ким зводило його життя, бо був Микола щирим, добрим, працьовитим, спокійним, врівноваженим та відповідальним. Ніколи нікому не відмовляв у допомозі, за це й поважали його односельці.



Двічі стукала війна у двері оселі Миколи Солодова. Вперше його мобілізували у 2016-му. Понад рік стояв зі зброєю в руках на захисті східних кордонів держави у зоні бойових дій.



Згодом повернувся у мирне життя, влаштувався охоронцем на ТзОВ «Чебені Плюс». Працював, складав плани на майбутнє, та все перекреслила повномасштабна війна.



Як досвідченого учасника бойових дій вже 26 лютого 2022 року Миколу Солодова вдруге призвали на захист Вітчизни.



Наш земляк, старший солдат Микола Солодов до останнього подиху був вірний присязі і мужньо боровся з російським агресором. І віддав найдорожче – своє молоде життя заради вільного завтра України, заради майбутнього кожного з нас.



За особистий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку згідно з Указом Президента України №190/2023 від 30 березня 2023 року старшого солдата Миколу Юрійовича Солодова нагородили медаллю «За військову службу Україні» (посмертно).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 3 липня 2022 року усім селом в Оленівці Рожищенської громади проводжали в останню дорогу загиблого захисника УкраїниСпогадами про нього поділилися у Рожищенській міській раді.Водій матеріального забезпечення механізованого батальйону 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, старший солдат, 31-річний Микола Солодов загинув 27 червня 2022 року від вибухової травми під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Виїмка Бахмутського району на Донеччині.Микола Юрійович Солодов народився у 1991 році в Криму, звідки родом його батько. Але невдовзі сім’я переїхала на малу батьківщину мами Світлани у село Оленівка. У 2006-му Микола закінчив дев’ять класів Оленівської ЗОШ, середню освіту здобував у сусідньому Соколі.Після школи вступив на навчання до Луцького училища будівництва і архітектури.По завершенні навчання, у 2010 році, Миколу Солодова призвали на строкову службу, яку він проходив у протиповітряних військах України.Після військової служби повернувся у рідне село, влаштувався працювати на приватне підприємство «Ліспромсервіс» у Рожищі. Як найстарший у сім’ї, вдома був справжнім господарем та надійною підтримкою мамі, яка виховувала його та трьох молодших братів самотужки.А для молодших братів завжди був захистом та опорою у житті. У день поховання наймолодший з братів Солодових Юрій зі сльозами на очах зізнався: «Я, можна сказати, батька втратив».Світлі спогади про загиблого Героя залишилися у всіх, з ким зводило його життя, бо був Микола щирим, добрим, працьовитим, спокійним, врівноваженим та відповідальним. Ніколи нікому не відмовляв у допомозі, за це й поважали його односельці.Двічі стукала війна у двері оселі Миколи Солодова. Вперше його мобілізували у 2016-му. Понад рік стояв зі зброєю в руках на захисті східних кордонів держави у зоні бойових дій.Згодом повернувся у мирне життя, влаштувався охоронцем на ТзОВ «Чебені Плюс». Працював, складав плани на майбутнє, та все перекреслила повномасштабна війна.Як досвідченого учасника бойових дій вже 26 лютого 2022 року Миколу Солодова вдруге призвали на захист Вітчизни.Наш земляк, старший солдат Микола Солодов до останнього подиху був вірний присязі і мужньо боровся з російським агресором. І віддав найдорожче – своє молоде життя заради вільного завтра України, заради майбутнього кожного з нас.За особистий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку згідно з Указом Президента України №190/2023 від 30 березня 2023 року старшого солдата Миколу Юрійовича Солодова нагородили медаллю «За військову службу Україні» (посмертно).

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