На Волині п'яний водій вантажівки намагався «відкупитись» від патрульних

На Волині керманич пропонував охоронцям порядку неправомірну вигоду в сумі 100 американських доларів. Сталося це учора, 26 червня, близько 21-ї години, коли один з екіпажів патрулював на стаціонарному посту, що на автодорозі Н22 Устилуг — Луцьк — Рівне.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Інспектори помітили, що водій вантажівки DAF порушив правила дорожнього руху, тож зупинили транспортний засіб. Коли патрульні почали спілкуватися з керманичем, то виявили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд на місці події. Прилад Drager дав результат 1,56 проміле, тож інспектори повідомили водію, що на нього буде складено відповідні адмінматеріали.Після цього керманич почав пропонувати поліцейським неправомірну вигоду. І попри те, що він неодноразово почув від них відмову та попередження про кримінальну відповідальність за такі дії, усе ж поклав в кишеню одного з патрульних купюру у 100 доларів США.На місце події інспектори викликали слідчо-опаративну групу.Відтак, окрім адміністративної відповідальності чоловік тепер може понести ще й кримінальну.