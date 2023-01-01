На Волині п'яний водій вантажівки намагався «відкупитись» від патрульних

На Волині п'яний водій вантажівки намагався «відкупитись» від патрульних
На Волині керманич пропонував охоронцям порядку неправомірну вигоду в сумі 100 американських доларів. Сталося це учора, 26 червня, близько 21-ї години, коли один з екіпажів патрулював на стаціонарному посту, що на автодорозі Н22 Устилуг — Луцьк — Рівне.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Інспектори помітили, що водій вантажівки DAF порушив правила дорожнього руху, тож зупинили транспортний засіб. Коли патрульні почали спілкуватися з керманичем, то виявили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд на місці події. Прилад Drager дав результат 1,56 проміле, тож інспектори повідомили водію, що на нього буде складено відповідні адмінматеріали.

Після цього керманич почав пропонувати поліцейським неправомірну вигоду. І попри те, що він неодноразово почув від них відмову та попередження про кримінальну відповідальність за такі дії, усе ж поклав в кишеню одного з патрульних купюру у 100 доларів США.
На місце події інспектори викликали слідчо-опаративну групу.
На Волині п'яний водій вантажівки намагався «відкупитись» від патрульних

Відтак, окрім адміністративної відповідальності чоловік тепер може понести ще й кримінальну.
На Волині п'яний водій вантажівки намагався «відкупитись» від патрульних

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, патрульні, вантажівка, хабар
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Священника УПЦ МП з Волині, який привітав Путіна з іменинами, позбавили права служіння
Сьогодні, 13:35
На Харківщині загинув Герой з Луцької громади Олег Данько
Сьогодні, 13:18
На Волині п'яний водій вантажівки намагався «відкупитись» від патрульних
Сьогодні, 13:05
У Луцьку відбудеться вистава «Століття Якова»: вперше головну роль зіграє заслужений артист України Петро Савош
Сьогодні, 13:00
Для молодших братів замінив батька: спогади про загиблого Героя з Волині
Сьогодні, 12:57
Схожі новини
На Волині поліцейські затримали водія авто з чужим номерним знаком. ВІДЕО На Волині поліцейські затримали водія авто з чужим номерним знаком. ВІДЕО
21 червень, 19:00
Перевозив незаконно деревину та порушив ПДР: на Волині водій пропонував патрульним хабар Перевозив незаконно деревину та порушив ПДР: на Волині водій пропонував патрульним хабар
15 червень, 17:08
На Волині 56-річний водій, який перевищив швидкість, пропонував патрульним хабар На Волині 56-річний водій, який перевищив швидкість, пропонував патрульним хабар
23 травень, 10:25
На блокпосту на Волині водій хотів відкупитися від патрульних На блокпосту на Волині водій хотів відкупитися від патрульних
19 квітень, 17:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Прикордонники спростовують розгортання баз для «вагнерівців» у Білорусі
Сьогодні, 14:05
 0
У Луцьку легковик влетів в маршрутку: рух ускладнений
Сьогодні, 13:55
 0
Банк Кредит Дніпро розширюється на захід: нове відділення – у Луцьку в автентичному дизайн-форматі*
Сьогодні, 13:50
 0
Священника УПЦ МП з Волині, який привітав Путіна з іменинами, позбавили права служіння
Сьогодні, 13:35
 0
На Харківщині загинув Герой з Луцької громади Олег Данько
Сьогодні, 13:18
 0
Медіа
відео
1/8