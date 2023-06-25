На Харківщині загинув Герой з Луцької громади Олег Данько

На Харківщині загинув Герой з Луцької громади Олег Данько
Захищаючи Україну, на Харківщині загинув воїн з Луцької громади Олег Данько.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Мешканець с.Жабка Луцької міської територіальної громади Данько Олег Геннадійович, 16.01.1968 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду головного сержанта — командира відділення зенітно-ракетного взводу 2 стрілецького батальйону.

Старший сержант Данько Олег Геннадійович загинув 25.06.2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Степова Новоселівка Харківської області.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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