Священника УПЦ МП з Волині, який привітав Путіна з іменинами, позбавили права служіння

Священника УПЦ МП з Волині, який привітав Путіна з іменинами, позбавили права служіння
Позбавили права на служіння священника УПЦ МП з Володимира Олексія Шарана, який привітав у фейсбуці президента росії Володимира Путіна з Днем ангела.

Про це у вівторок, 27 червня, повідомили на сайті Володимирської єпархії.

"Протоієрей Олексій Шаран, указом №9 від 06.06.2022 року, на підставі 17 і 18-го Правил Святих Апостолів, 3-го Правила VI Вселенського Собору, слідуючи позиції святого Апостола Павла, викладеній у Посланнях до Тимофія і Тита (Тим. 3:2 – 12; Тит. 16), заборонений у священнослужінні та почислений за штат Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви, без права носіння ряси та наперсного хреста, з правом причастя Святих Христових Таїн, як мирянин. Будь-які священнодії протоієрея Олексія Шарана в період архієрейської заборони вважаються недійсними", йдеться в дописі.

Також позбавили права служіння протоієрея Василя Лозовицького. Указом № 5 від 19.04.2022 року за неодноразові порушення священницької дисципліни, постійний обман правлячого архієрея та свідоме невиконання церковного послуху, згідно 55 Апостольського правила та 13, 15 правил Константинопільського Двукратного Собору, заборонений у священнослужінні без права служіння Божественної Літургії, звершення Таїнств та треб, преподання благословення та носіння наперсного хреста.

Нагадаємо, громада на Волині, де настоятель привітав Путіна з іменинами, офіційно перейшла до ПЦУ.

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Теги: УПЦ МП, Волинь
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