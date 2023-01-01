Банк Кредит Дніпро розширюється на захід: нове відділення – у Луцьку в автентичному дизайн-форматі*

Банк Кредит Дніпро розширюється на захід: нове відділення – у Луцьку в автентичному дизайн-форматі*
Одна із найбільших банківських установ України Банк Кредит Дніпро напередодні свого 30-річчя відкриває своє перше відділення на Волині — у Луцьку. Воно також перше у мережі банку в оновленому дизайн-форматі з традиційними українськими дизайнерськими мотивами.

Нове відділення Банку Кредит Дніпро в Луцьку — універсальне, тут доступні фінансові сервіси для всіх категорій клієнтів. Для фізосіб — привабливі ставки за депозитами та кредитування. До речі, банк пропонує 20% річних за депозитом на 3 місяці.

Для представників бізнесу — фінансування на поточні потреби та інвестиційні проєкти. Більш того, у відділенні працює менеджер з розвитку бізнесу, є зручна кімната для переговорів і роботи з документами. Зона відпочинку обладнана зарядними станціями для безперервної роботи.

Дизайн відділення створює автентичну атмосферу Волині. Дизайн виконаний у співпраці з українською художницею Ольгою Гайдамакою, лауреаткою Міжнародної мистецької премії імені Архипа Куїнджі, роботи якої прикрашають приватні колекції поціновувачів далеко за межами України в Канаді та США. Дві картини мисткині, присвячені самобутності козаків і Замку Любарта, були оцифровані та перетворились на атмосферні панно на стінах відділення.

За підтримки Банку Кредит Дніпро нині у Луцьку проходить виставка робіт Ольги Гайдамаки — безоплатний огляд експозиції доступний упродовж місяця в ЦУМі Луцька.

Команда відділення Банку Кредит Дніпро рада буде вітати своїх клієнтів та стати їхнім надійним фінансовим партнером.

Завітайте у відділення в Луцьку, що працює на проспекті Волі, 14, з 09:00 до 18:00. Телефон: (067) 197-10-64

Telegram чат-бот:
https://creditdnepr.com.ua/telegram

Viber чат-бот:
https://creditdnepr.com.ua/viber

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Теги: Банк Кредит Дніпро
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