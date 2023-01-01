У Луцьку легковик влетів в маршрутку: рух ускладнений
Сьогодні, 13:55
У Луцьку трапилася аварія: на проспекті Перемоги автомобіль «Славута» зіштовхнувся з маршруткою.
Як повідомили телеканалу Конкурент TV очевидці, ДТП сталася пообіді, 27 червня.
В результаті ДТП обидва транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень. За попередньою інформацією – у маршрутки пошкоджений мотор. На місці працює поліція. Рух цією ділянкою дороги ускадено.
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Як повідомили телеканалу Конкурент TV очевидці, ДТП сталася пообіді, 27 червня.
В результаті ДТП обидва транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень. За попередньою інформацією – у маршрутки пошкоджений мотор. На місці працює поліція. Рух цією ділянкою дороги ускадено.
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