У Луцьку легковик влетів в маршрутку: рух ускладнений





Як повідомили телеканалу



В результаті ДТП обидва транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень. За попередньою інформацією – у маршрутки пошкоджений мотор. На місці працює поліція. Рух цією ділянкою дороги ускадено.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку трапилася аварія: на проспекті Перемоги автомобіль «Славута» зіштовхнувся з маршруткою.Як повідомили телеканалу Конкурент TV очевидці, ДТП сталася пообіді, 27 червня.В результаті ДТП обидва транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень. За попередньою інформацією – у маршрутки пошкоджений мотор. На місці працює поліція. Рух цією ділянкою дороги ускадено.

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