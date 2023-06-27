Росіяни вдарили по Кременчуці в річницю атаки на торговий центр в цьому місті

Росіяни вдарили по Кременчуці в річницю атаки на торговий центр в цьому місті
Російська армія завдала удару по Кременчуці в річницю атаки по цьому місту, внаслідок якої загинули 23 цивільні людини.

Пуски були здійснені приблизно об 11:50. Вони летіли через Сумську область, повідомив у ефірі телемарафону речник Повітряних сил Юрій Ігнат, пише LB.ua.

За словами голови ОВА Дмитра Луніна, сьогодні ворог влучив у дачний кооператив. За попередніми даними, жертв немає.

"Рік тому така ж ракета влучила по Кременчуці, куди й сьогодні полетіла. Рік по тому знову бʼють цією ж ракетою знову в напрямку Кременчука", – наголосив Ігнат.

За словами Ігната, щонайменше два літаки були помічені в повітряному просторі Росії, і щонайменше дві ракети Х-22 вони випустили. Швидкість ракети – понад 4000 км на годину, через що мало часу, щоб сховатися в укриття. При цьому такі ракети достатньо неточні – похибка може складати понад пів кілометра.

"Річниця російського теракту і удару по «Амстору» в місті Кременчук. Сьогодні росіяни знову здійснили обстріл міста, влучили у дачний кооператив. Це звичайні, божевільні нелюди та злочинці, які точно відповідатимуть за все, як і нація росіян", – написав Єрмак на своєму каналі.

Нагадаємо, рік тому російська армія влучила в ТЦ "Амстор" у Кременчуці. Загинули понад 20 цивільних людей. Завали розбирали близько тижня.

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Теги: Росія, Україна, війна, Кременчук, атака
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