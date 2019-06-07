У Луцьку відбудеться вистава «Століття Якова»: вперше головну роль зіграє заслужений артист України Петро Савош
Сьогодні, 13:00
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка покаже виставу «Століття Якова». Вперше для глядачів у ролі Якова гратиме заслужений артист України Петро Савош.
Про це повідомили в театрі.
«Століття Якова» – це історія великого кохання, яке головному герою твору вдалось пронести через усе, майже сторічне, життя. Саме про власну життєву драму старенький дід Яків й розповідає дівчині-приблуді, наркоманці Оленці.
Їх знайомство відбулось дещо незвично – під прицілом револьвера. Так, наркозалежна молода дівчина, не витримуючи мук страшної ломки, вдалась до крайнього кроку. Націливши зброю на дідуся, вона вигукувала: «Дєд, отдай свій мак». Їй усюди ввижалися чорти, а тіло вигиналось від нестерпного болю. Саме таку, нещасну і морально знищену, й прихистив старий Яків. «А баба у тебя была?», – саме з цього запитання й розпочалась щира сповідь столітнього Якова про його життя й нещасливе кохання.
Розповідь Якова – історія життя не лише однієї людини, це – історія цілого покоління.
Коли: 30 червня, 18:00.
Забронювати квитки можна за номерами телефонів +38(0332)725460, +38(0332)725303 або на театральному сайті за посиланням.
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Про це повідомили в театрі.
«Століття Якова» – це історія великого кохання, яке головному герою твору вдалось пронести через усе, майже сторічне, життя. Саме про власну життєву драму старенький дід Яків й розповідає дівчині-приблуді, наркоманці Оленці.
Їх знайомство відбулось дещо незвично – під прицілом револьвера. Так, наркозалежна молода дівчина, не витримуючи мук страшної ломки, вдалась до крайнього кроку. Націливши зброю на дідуся, вона вигукувала: «Дєд, отдай свій мак». Їй усюди ввижалися чорти, а тіло вигиналось від нестерпного болю. Саме таку, нещасну і морально знищену, й прихистив старий Яків. «А баба у тебя была?», – саме з цього запитання й розпочалась щира сповідь столітнього Якова про його життя й нещасливе кохання.
Розповідь Якова – історія життя не лише однієї людини, це – історія цілого покоління.
Коли: 30 червня, 18:00.
Забронювати квитки можна за номерами телефонів +38(0332)725460, +38(0332)725303 або на театральному сайті за посиланням.
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