У Луцьку відбудеться вистава «Століття Якова»: вперше головну роль зіграє заслужений артист України Петро Савош

У Луцьку відбудеться вистава «Століття Якова»: вперше головну роль зіграє заслужений артист України Петро Савош
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка покаже виставу «Століття Якова». Вперше для глядачів у ролі Якова гратиме заслужений артист України Петро Савош.

Про це повідомили в театрі.

«Століття Якова» – це історія великого кохання, яке головному герою твору вдалось пронести через усе, майже сторічне, життя. Саме про власну життєву драму старенький дід Яків й розповідає дівчині-приблуді, наркоманці Оленці.

Їх знайомство відбулось дещо незвично – під прицілом револьвера. Так, наркозалежна молода дівчина, не витримуючи мук страшної ломки, вдалась до крайнього кроку. Націливши зброю на дідуся, вона вигукувала: «Дєд, отдай свій мак». Їй усюди ввижалися чорти, а тіло вигиналось від нестерпного болю. Саме таку, нещасну і морально знищену, й прихистив старий Яків. «А баба у тебя была?», – саме з цього запитання й розпочалась щира сповідь столітнього Якова про його життя й нещасливе кохання.

Розповідь Якова – історія життя не лише однієї людини, це – історія цілого покоління.

Коли: 30 червня, 18:00.

Забронювати квитки можна за номерами телефонів +38(0332)725460, +38(0332)725303 або на театральному сайті за посиланням.

У Луцьку відбудеться вистава «Століття Якова»: вперше головну роль зіграє заслужений артист України Петро Савош

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Теги: театр, «Століття Якова», Луцьк, анонс
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