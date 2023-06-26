Путін заявив, що вагнерівці зможуть підписати контракт з міноборони рф, звільнитися або «піти в Білорусь»

Володимир Путін заявив, що вагнерівці зможуть підписати контракт з міноборони рф, звільнитися або "піти в Білорусь".



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"Дякую тим солдатам і командирам групи "Вагнер", які ухвалили єдино правильне рішення - не пішли на братовбивче кровопролиття, зупинилися біля останньої межі.



Сьогодні у вас є можливість продовжити службу росії, уклавши контракт із Міністерством оборони або іншими силовими органами, або повернутися до своїх рідних і близьких. Хто хоче - зможе піти і в Білорусію. Дану мною обіцянку буде виконано. Повторю, вибір за кожним із вас, але впевнений, це буде вибір воїнів росії, які усвідомили свою трагічну помилку", - йдеться в повідомленні.



Раніше прессекретар президента рф Дмитро Пєсков сказав, що заяви, які зробить Путін у зверненні, "визначать долю росії".

Крім того, близький до самопроголошеного президента Білорусі Telegram-канал "Пул Первого" анонсував виступ Олександра Лукашенка. Однак виступ перенесли на вівторок.



Увечері 23 червня ватажок "Вагнера" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія росії завдала ракетного удару по тилових таборах його ПВК і через це 25 тисяч найманців ідуть "відновлювати справедливість".



24 червня "вагнерівці" узяли під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону і захопили військові об'єкти у Воронежі, йшли "на Москву" – і у столиці рф уже готувалися до оборони.



Диктатор Володимир Путін в екстреному зверненні заявив про зраду й "заколот". За даними української розвідки, він екстрено виїхав з Москви на Валдай.



Ввечері того ж дня після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Пригожин заявив, що його найманці повертаються у польові табори. Кримінальну справу проти Пригожина в рф побіцяли закрити, а він мав "піти в Білорусь".



За даними російських провоєнних медіа та телеграм-каналів, під час заколоту "вагнерівці" збили літак Іл-22М (командний пункт) та шість гелікоптерів армії рф, через що загинули від 13 до 20 осіб. Також у Росії від маршу приватної армії Пригожина постраждали 19 будинків і дороги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент рфзаявив, що вагнерівці зможуть підписати контракт з міноборони рф, звільнитися або "піти в Білорусь".Про це пише Українська правда з посиланням на звернення Путіна до росіян ввечері 26 червня."Дякую тим солдатам і командирам групи "Вагнер", які ухвалили єдино правильне рішення - не пішли на братовбивче кровопролиття, зупинилися біля останньої межі.Сьогодні у вас є можливість продовжити службу росії, уклавши контракт із Міністерством оборони або іншими силовими органами, або повернутися до своїх рідних і близьких. Хто хоче - зможе піти і в Білорусію. Дану мною обіцянку буде виконано. Повторю, вибір за кожним із вас, але впевнений, це буде вибір воїнів росії, які усвідомили свою трагічну помилку", - йдеться в повідомленні.Раніше прессекретар президента рфсказав, що заяви, які зробить Путін у зверненні, "визначать долю росії".Крім того, близький до самопроголошеного президента Білорусі Telegram-канал "Пул Первого" анонсував виступ. Однак виступ перенесли на вівторок.Увечері 23 червня ватажок "Вагнера"заявив, що регулярна армія росії завдала ракетного удару по тилових таборах його ПВК і через це 25 тисяч найманців ідуть "відновлювати справедливість".24 червня "вагнерівці" узяли під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону і захопили військові об'єкти у Воронежі, йшли "на Москву" – і у столиці рф уже готувалися до оборони.Диктатор Володимир Путін в екстреному зверненні заявив про зраду й "заколот". За даними української розвідки, він екстрено виїхав з Москви на Валдай.Ввечері того ж дня після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Пригожин заявив, що його найманці повертаються у польові табори. Кримінальну справу проти Пригожина в рф побіцяли закрити, а він мав "піти в Білорусь".За даними російських провоєнних медіа та телеграм-каналів, під час заколоту "вагнерівці" збили літак Іл-22М (командний пункт) та шість гелікоптерів армії рф, через що загинули від 13 до 20 осіб. Також у Росії від маршу приватної армії Пригожина постраждали 19 будинків і дороги.

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