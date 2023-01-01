Росія хоче зупинити наступ України будь-якою ціною, – Маляр

Ганна Маляр заявила, що завдання максимум для росії - це зупинити український наступ будь-якою ціною.



Про це вона



"Задача рф зараз - зупинити наш наступ будь-якою ціною. Підривом дамб, замінуванням полів, безперервними обстрілами, диверсіями, інформаційним нагнітанням і навіть «ядерною» риторикою. Це задача - максимум. Мінімум - якщо не зупинити, то суттєво ускладнити та загальмувати наше просування і тим часом підготувати власний контрнаступ. Мотивація «не втратити» окуповані землі, буде проявлена значно сильніше за мотивацію «захопити» наші землі. Бо це їхня ментальна споконвічна травма", - йдеться в повідомленні.



Маляр зазначила, що вони психологічно легше переносять невдалий наступ, аніж втрату завойованих земель. Це деморалізує і демотивує їх непоправно. Вони потім самі не зберуть своє військо, бо бійці, як на Харківщині, почнуть масово відмовлятись виконувати накази.



"Тож, ми повинні розуміти це. Нашим військам зараз справді важко. Дуже. Але вони рухаються вперед. Впевнено. Адже ми ведемо справедливу війну. І в цьому наша сила", - зазначила Маляр.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Заступниця голови Міноборони Українизаявила, що завдання максимум для росії - це зупинити український наступ будь-якою ціною.Про це вона повідомила у телеграм-каналі."Задача рф зараз - зупинити наш наступ будь-якою ціною. Підривом дамб, замінуванням полів, безперервними обстрілами, диверсіями, інформаційним нагнітанням і навіть «ядерною» риторикою. Це задача - максимум. Мінімум - якщо не зупинити, то суттєво ускладнити та загальмувати наше просування і тим часом підготувати власний контрнаступ. Мотивація «не втратити» окуповані землі, буде проявлена значно сильніше за мотивацію «захопити» наші землі. Бо це їхня ментальна споконвічна травма", - йдеться в повідомленні.Маляр зазначила, що вони психологічно легше переносять невдалий наступ, аніж втрату завойованих земель. Це деморалізує і демотивує їх непоправно. Вони потім самі не зберуть своє військо, бо бійці, як на Харківщині, почнуть масово відмовлятись виконувати накази."Тож, ми повинні розуміти це. Нашим військам зараз справді важко. Дуже. Але вони рухаються вперед. Впевнено. Адже ми ведемо справедливу війну. І в цьому наша сила", - зазначила Маляр.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію