Пригожин розповів, що йому запропонував Лукашенко

Євгеній Пригожин зробив першу публічну заяву після невдалого заколоту. В ній він повідомив про



Про це пише



"Лукашенко простягнув руку і запропонував знайти шляхи вирішення для подальшої роботи "ПВК Вагнер" у законній юрисдикції", - йдеться в повідомленні.



За твердженням головного вагнерівця, Лукашенко звернувся до нього вже після того, як було ухвалене рішення розвертати колони вагнерівців.



Пригожин стверджує, що сам вирішив зупинити "похід на Москву", щоб "не проливати російську кров".



Нагадаємо, що увечері 23 червня ватажок "Вагнера" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетного удару по тилових таборах його ПВК і через це 25 тисяч найманців ідуть "відновлювати справедливість".



24 червня "вагнерівці" узяли під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону і захопили військові об'єкти у Воронежі, йшли "на Москву" – і у столиці рф уже готувалися до оборони.



Диктатор Володимир Путін в екстреному зверненні заявив про зраду й "заколот". За даними української розвідки, він екстрено виїхав з Москви на Валдай.



Після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Пригожин заявив, що його найманці повертаються у польові табори. Кримінальну справу проти Пригожина в рф побіцяли закрити, а він мав "піти в Білорусь".



За даними російських провоєнних медіа та телеграм-каналів, під час заколоту "вагнерівці" збили літак Іл-22М (командний пункт) та шість гелікоптерів армії рф, через що загинули від 13 до 20 осіб. Також у росії від маршу приватної армії Пригожина постраждали 19 будинків і дороги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ватажок групи бойовиків "ПВК Вагнер"зробив першу публічну заяву після невдалого заколоту. В ній він повідомив про пропозицію, що надійшла від білоруського диктатора Олександра Лукашенка Про це пише Українська правда з посиланням на телеграм Пригожина."Лукашенко простягнув руку і запропонував знайти шляхи вирішення для подальшої роботи "ПВК Вагнер" у законній юрисдикції", - йдеться в повідомленні.За твердженням головного вагнерівця, Лукашенко звернувся до нього вже після того, як було ухвалене рішення розвертати колони вагнерівців.Пригожин стверджує, що сам вирішив зупинити "похід на Москву", щоб "не проливати російську кров".Нагадаємо, що увечері 23 червня ватажок "Вагнера" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетного удару по тилових таборах його ПВК і через це 25 тисяч найманців ідуть "відновлювати справедливість".24 червня "вагнерівці" узяли під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону і захопили військові об'єкти у Воронежі, йшли "на Москву" – і у столиці рф уже готувалися до оборони.Диктаторв екстреному зверненні заявив про зраду й "заколот". За даними української розвідки, він екстрено виїхав з Москви на Валдай.Після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Пригожин заявив, що його найманці повертаються у польові табори. Кримінальну справу проти Пригожина в рф побіцяли закрити, а він мав "піти в Білорусь".За даними російських провоєнних медіа та телеграм-каналів, під час заколоту "вагнерівці" збили літак Іл-22М (командний пункт) та шість гелікоптерів армії рф, через що загинули від 13 до 20 осіб. Також у росії від маршу приватної армії Пригожина постраждали 19 будинків і дороги.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію