У Чехії від липня змінюють умови допомоги для українців

Чехія запроваджує нові умови допомоги для українців. Поправки до закону щодо українських біженців у Чехії "Lex Ukrajina V" набудуть чинності 1 липня. Вони регулюють питання з наданням допомоги та безкоштовного житла.Про цеМіністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.Для українців скасовуються окремі виплати. Від липня діятиме лише комплексна фінансова допомога. Вона включатиме витрати на житло й інші потреби українців. Після того, як мине 150 днів з моменту надання тимчасового захисту, переселенці отримуватимуть прожитковий мінімум – 3130 крон (5200 гривень).Солідарні виплати отримуватимуть тільки власники житла, які прихистили українців і проживають з ними разом. Але зміниться сума – замість 3000 крон (5072 грн) буде 2400 крон (4057 грн).Водночас допомогу перестануть виділяти тим, хто поселив біженців, але не живе з ними. Натомість громадянам України пропонують укласти договір про оренду й самостійно оплачувати житло зі своєї комплексної допомоги.Соціальне житло надаватиметься на 150 днів з моменту надання тимчасового захисту. Якщо цей термін станом на 1 липня вже вичерпаний, то українці зможуть жити безоплатно ще 90 днів. Після цього біженці, які не входять до категорії вразливих осіб, повинні домовитися з власником про оплату житла або знайти нове.