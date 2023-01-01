Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Юрієм Кутецьким

Юрія Кутецького.



Про це



"Просимо завтра, 27 червня, орієнтовно о 11 годині, жителів сіл Дерно, Хром’яків, Дідичі, Залісоче, селища Олика, села Чемерин та усіх небайдужих мешканців громади вийти гідно зустріти траурний кортеж нашого захисника. Повідомляємо, що завтра у рідній домівці села Чемерин, вулиця Набережна, будинок 23, відбудеться прощання з нашим Героєм. Заупокійна панахида відбудеться о 12 годині в каплиці кладовища села Чемерин", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що поховають воїна на місцевому кладовищі.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 27 червня, на Волині зустрінуть загиблого ГерояПро це повідомили в Олицькій громаді."Просимо завтра, 27 червня, орієнтовно о 11 годині, жителів сіл Дерно, Хром’яків, Дідичі, Залісоче, селища Олика, села Чемерин та усіх небайдужих мешканців громади вийти гідно зустріти траурний кортеж нашого захисника. Повідомляємо, що завтра у рідній домівці села Чемерин, вулиця Набережна, будинок 23, відбудеться прощання з нашим Героєм. Заупокійна панахида відбудеться о 12 годині в каплиці кладовища села Чемерин", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що поховають воїна на місцевому кладовищі.

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