Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Юрієм Кутецьким

Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Юрієм Кутецьким
Завтра, 27 червня, на Волині зустрінуть загиблого Героя Юрія Кутецького.

Про це повідомили в Олицькій громаді.

"Просимо завтра, 27 червня, орієнтовно о 11 годині, жителів сіл Дерно, Хром’яків, Дідичі, Залісоче, селища Олика, села Чемерин та усіх небайдужих мешканців громади вийти гідно зустріти траурний кортеж нашого захисника. Повідомляємо, що завтра у рідній домівці села Чемерин, вулиця Набережна, будинок 23, відбудеться прощання з нашим Героєм. Заупокійна панахида відбудеться о 12 годині в каплиці кладовища села Чемерин", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поховають воїна на місцевому кладовищі.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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