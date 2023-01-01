У Силах оборони України розповіли важливі деталі про звільнення Рівнопіля





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Унаслідок злагоджених дій і чіткого виконання плану, військові частини та їхні ударні підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку взяли під контроль населений пункт Рівнопіль, розповів речник Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі телемарафону.



За його словами, звільнене село було в суцільному оточенні мінних полів і українським захисникам довелося пробивати коридори для деокупації.



"Деокуповано село на межі Донецької та Запорізької областей і Великоновосілківської громади Донецької області. У Рівнополі не було жодного цивільного, оскільки населений пункт зруйнований майже вщент. Єдина проблема в тому, що з усіх боків він був оточений мінними полями, дуже складного характеру. Війська пробили коридори, і, власне, у такий спосіб відбулася деокупація. Зараз тривають стабілізаційні заходи, і у мінерів дуже багато роботи", - зазначив Шершень.



Речник Сил оборони Таврійського напрямку зауважив, що мінні поля є дуже серйозною проблемою, з якою стикаються Сили оборони, та розповів про засоби мінування, які використовує супротивник, намагаючись зашкодити просуванню українських Збройних сил.



"Так, це проблема. Замінований увесь передній край - це однозначно. Перед ворожими позиціями вони все, що могли, замінували. І вручну міни встановлювались, якщо була можливість, то вони її також використовували. Засоби для мінування, наприклад, причіпний мінний загороджувач або гусеничний мінний загороджувач... Дистанційно мінувалась територія, таке теж доволі часто практикується ворогом. Є така інженерна машина дистанційного мінування "Зємлєделіє", - сказав він.



Крім того, за його словами, російські окупанти мінують землі дистанційним способом, за допомогою артилерії, реактивних систем залпового вогню, здійснюючи так зване касетне мінування.



"За допомогою "Ураганів" та "Смерчів" відбувається це касетне мінування. Випускають заряди касет, вони розвіюються хаотично... Це застосовується тоді, коли потрібно перекрити напрямки руху, а ми ж говоримо про наші контрнаступальні дії. Або, коли спрямовують на нас на відповідному напрямку, якусь пастку або засідку організовують. Відповідно тоді теж застосовується (ворогом - УНІАН) дистанційне мінування. Це також вони використовують, щоб швидко перекрити площі і щоб унеможливити евакуацію або переміщення нашої техніки, прикрити фланги. Дистанційне мінування - це є теж певною проблемою для нас, але ми знаємо як її вирішувати", - підкреслив Шершень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сили оборони України пробивали коридори крізь мінні поля для деокупації населеного пункту Рівнопіль Донецької області.Про це пише УНІАН Унаслідок злагоджених дій і чіткого виконання плану, військові частини та їхні ударні підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку взяли під контроль населений пункт Рівнопіль, розповів речник Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямкув ефірі телемарафону.За його словами, звільнене село було в суцільному оточенні мінних полів і українським захисникам довелося пробивати коридори для деокупації."Деокуповано село на межі Донецької та Запорізької областей і Великоновосілківської громади Донецької області. У Рівнополі не було жодного цивільного, оскільки населений пункт зруйнований майже вщент. Єдина проблема в тому, що з усіх боків він був оточений мінними полями, дуже складного характеру. Війська пробили коридори, і, власне, у такий спосіб відбулася деокупація. Зараз тривають стабілізаційні заходи, і у мінерів дуже багато роботи", - зазначив Шершень.Речник Сил оборони Таврійського напрямку зауважив, що мінні поля є дуже серйозною проблемою, з якою стикаються Сили оборони, та розповів про засоби мінування, які використовує супротивник, намагаючись зашкодити просуванню українських Збройних сил."Так, це проблема. Замінований увесь передній край - це однозначно. Перед ворожими позиціями вони все, що могли, замінували. І вручну міни встановлювались, якщо була можливість, то вони її також використовували. Засоби для мінування, наприклад, причіпний мінний загороджувач або гусеничний мінний загороджувач... Дистанційно мінувалась територія, таке теж доволі часто практикується ворогом. Є така інженерна машина дистанційного мінування "Зємлєделіє", - сказав він.Крім того, за його словами, російські окупанти мінують землі дистанційним способом, за допомогою артилерії, реактивних систем залпового вогню, здійснюючи так зване касетне мінування."За допомогою "Ураганів" та "Смерчів" відбувається це касетне мінування. Випускають заряди касет, вони розвіюються хаотично... Це застосовується тоді, коли потрібно перекрити напрямки руху, а ми ж говоримо про наші контрнаступальні дії. Або, коли спрямовують на нас на відповідному напрямку, якусь пастку або засідку організовують. Відповідно тоді теж застосовується (ворогом - УНІАН) дистанційне мінування. Це також вони використовують, щоб швидко перекрити площі і щоб унеможливити евакуацію або переміщення нашої техніки, прикрити фланги. Дистанційне мінування - це є теж певною проблемою для нас, але ми знаємо як її вирішувати", - підкреслив Шершень.

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