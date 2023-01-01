Добрі новини від ВолиньPost за 26 червня

у щоденній рубриці нагадує своїм читачам про найдобріші новини цього дня, 26 червня.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.06.23 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 225580 (+950) осіб ліквідовано,танків ‒ 4031 (+1) од,бойових броньованих машин ‒ 7820 (+14) од,артилерійських систем – 4055 (+21) од,РСЗВ – 624 (+0) од,засобів ППО ‒ 385 (+0) од,літаків – 314 (+0) од,гелікоптерів – 308 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3482 (+10),крилатих ракет ‒ 1259 (+0) од,кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 6751(+16) од,спеціальної техніки ‒ 557 (+5) од.У Луцькому ліцеї №21 учні, вчителі та батьки вишивають карту України. Розпочали вишивати 18 травня, у День української вишиванки.Вишивати карту України розпочали символічно з Волинської області та із герба Луцька, на якому зображений святий Миколай. Станом на 22 червня на полотні вишиті шість областей. Згодом тут будуть відтворені усі області України та герби обласних центрів, – каже вчителька ліцею, яка бере участь у створенні вишитої карти.Про це повідомила заступниця міністра оборони. Вона додала, що захисники рухаються далі. Рівнопіль – селище Волноваського району. Було в окупації з березня 2022.Ікону XVIII століття реставрують в історичному музеї Нововолинська. Образ Почаївської Божої Матері виявили на горищі церкви села Заболотці і при уважному огляді побачили, що рельєфний німб не співпадає з зображенням, — пояснює науковець. Після цього ікону обстежили на рентгені та взялись реставрувати.Відновлює ікону Христа Пантократора художник-реставратор з Харківської філії національного науково-дослідного реставраційного центру УкраїниЗ його слів, працюватиме над образом орієнтовно три-чотири місяці, також планується відновлення кіота – закритої рамки для ікони. Найімовірніше, – каже Артем Погрібний, – у XIX столітті ікону перемалювали на сюжет Почаївської Божої Матері, бо зріс вплив лаври.