Добрі новини від ВолиньPost за 26 червня
Сьогодні, 23:08
Триває 488 день повномасштабної війни з росією. Українським захисникам та захисницям потрібна наша підтримка. На всіх фронтах. Тому наша зброя - це чесні новини про перемоги Збройних сил України, про те, що надихатиме і додаватиме віри кожному з нас.
Інформаційне агентство ВолиньPost у щоденній рубриці нагадує своїм читачам про найдобріші новини цього дня, 26 червня.
ЗСУ за добу знищили ще 950 загарбників
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.06.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 225580 (+950) осіб ліквідовано,
танків ‒ 4031 (+1) од,
бойових броньованих машин ‒ 7820 (+14) од,
артилерійських систем – 4055 (+21) од,
РСЗВ – 624 (+0) од,
засобів ППО ‒ 385 (+0) од,
літаків – 314 (+0) од,
гелікоптерів – 308 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3482 (+10),
крилатих ракет ‒ 1259 (+0) од,
кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 6751(+16) од,
спеціальної техніки ‒ 557 (+5) од.
У Луцьку вчителі, батьки та учні ліцею бісером вишивають карту України
У Луцькому ліцеї №21 учні, вчителі та батьки вишивають карту України. Розпочали вишивати 18 травня, у День української вишиванки.
Вишивати карту України розпочали символічно з Волинської області та із герба Луцька, на якому зображений святий Миколай. Станом на 22 червня на полотні вишиті шість областей. Згодом тут будуть відтворені усі області України та герби обласних центрів, – каже вчителька ліцею Тетяна Можар, яка бере участь у створенні вишитої карти.
ЗСУ звільнили село Рівнопіль на Донеччині, яке було в окупації більше року
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона додала, що захисники рухаються далі. Рівнопіль – селище Волноваського району. Було в окупації з березня 2022.
На Волині реставрують ікону 18 століття, яку громада передала в музей
Ікону XVIII століття реставрують в історичному музеї Нововолинська. Образ Почаївської Божої Матері виявили на горищі церкви села Заболотці і при уважному огляді побачили, що рельєфний німб не співпадає з зображенням, — пояснює науковець. Після цього ікону обстежили на рентгені та взялись реставрувати.
Відновлює ікону Христа Пантократора художник-реставратор з Харківської філії національного науково-дослідного реставраційного центру України Артем Погрібний.
З його слів, працюватиме над образом орієнтовно три-чотири місяці, також планується відновлення кіота – закритої рамки для ікони. Найімовірніше, – каже Артем Погрібний, – у XIX столітті ікону перемалювали на сюжет Почаївської Божої Матері, бо зріс вплив лаври.
Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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Інформаційне агентство ВолиньPost у щоденній рубриці нагадує своїм читачам про найдобріші новини цього дня, 26 червня.
ЗСУ за добу знищили ще 950 загарбників
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.06.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 225580 (+950) осіб ліквідовано,
танків ‒ 4031 (+1) од,
бойових броньованих машин ‒ 7820 (+14) од,
артилерійських систем – 4055 (+21) од,
РСЗВ – 624 (+0) од,
засобів ППО ‒ 385 (+0) од,
літаків – 314 (+0) од,
гелікоптерів – 308 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3482 (+10),
крилатих ракет ‒ 1259 (+0) од,
кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 6751(+16) од,
спеціальної техніки ‒ 557 (+5) од.
У Луцьку вчителі, батьки та учні ліцею бісером вишивають карту України
У Луцькому ліцеї №21 учні, вчителі та батьки вишивають карту України. Розпочали вишивати 18 травня, у День української вишиванки.
Вишивати карту України розпочали символічно з Волинської області та із герба Луцька, на якому зображений святий Миколай. Станом на 22 червня на полотні вишиті шість областей. Згодом тут будуть відтворені усі області України та герби обласних центрів, – каже вчителька ліцею Тетяна Можар, яка бере участь у створенні вишитої карти.
ЗСУ звільнили село Рівнопіль на Донеччині, яке було в окупації більше року
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона додала, що захисники рухаються далі. Рівнопіль – селище Волноваського району. Було в окупації з березня 2022.
На Волині реставрують ікону 18 століття, яку громада передала в музей
Ікону XVIII століття реставрують в історичному музеї Нововолинська. Образ Почаївської Божої Матері виявили на горищі церкви села Заболотці і при уважному огляді побачили, що рельєфний німб не співпадає з зображенням, — пояснює науковець. Після цього ікону обстежили на рентгені та взялись реставрувати.
Відновлює ікону Христа Пантократора художник-реставратор з Харківської філії національного науково-дослідного реставраційного центру України Артем Погрібний.
З його слів, працюватиме над образом орієнтовно три-чотири місяці, також планується відновлення кіота – закритої рамки для ікони. Найімовірніше, – каже Артем Погрібний, – у XIX столітті ікону перемалювали на сюжет Почаївської Божої Матері, бо зріс вплив лаври.
Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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