На проспекті Волі в Луцьку – нові дорожні знаки





Про це передає кореспондент



Рух проспектом, який був закритий 25 днів, відновили 24 червня. Зараз вздовж вулиці є встановлені нові дорожні знаки. Один із таких з непарної сторони проспекту Волі дозволяє водіям виїжджати лише праворуч.



Згідно з планом організації дорожнього руху на півторакілометровій ділянці, розвороти за цією схемою передбачені. Про це розповів майстер Владислав Яременко.



"На кресленні все видно, ось місця розвороту, повороту в жилий масив. На даному проекті, це половина ділянки, ми бачимо чотири розвороти", – сказав фахівець.



Щодо дорожньої розмітки, зазначив майстер підрядної фірми Владислав Яременко, то її через інтенсивність руху наноситимуть вночі.



Говорить: постійна розмітка буде готова впродовж двох тижнів. "Це розмітка перед нанесенням ліній. По цих точках буде йти розміточна машина", – сказав майстер.



На непарній стороні проспекту бригада робітників вкладає тротуарну плитку на тротуарі.



Як сказав електромонтер Павло Запара, за кілька десятків метрів електрики прокладають живлення до ліхтарів та розумних зупинок.



"Ще залишаться оголовники з ліхтарями, там вже частина розпаючних коробок, стоять ящики, вже розкручені, можна подавати живлення, ставити ліхтарі і засвічувати. Тепер ідемо в ту сторону до Київського майдану, будемо виставляти те саме", – каже працівник.



З його слів, за місяць цю частину робіт планують закінчити.



Як розповідав Суспільному 13 червня заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Сергій Гаврилюк, на капітальний ремонт проспекту Волі з бюджету Луцька витратили 96 мільйонів гривень. Ця сума – не остаточна.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на проспекті Волі робітники підрядної фірми почали підготовку до нанесення постійної дорожньої розмітки. Нині вздовж вулиці є встановлені нові дорожні знаки.Про це передає кореспондент Суспільного Рух проспектом, який був закритий 25 днів, відновили 24 червня. Зараз вздовж вулиці є встановлені нові дорожні знаки. Один із таких з непарної сторони проспекту Волі дозволяє водіям виїжджати лише праворуч.Згідно з планом організації дорожнього руху на півторакілометровій ділянці, розвороти за цією схемою передбачені. Про це розповів майстер"На кресленні все видно, ось місця розвороту, повороту в жилий масив. На даному проекті, це половина ділянки, ми бачимо чотири розвороти", – сказав фахівець.Щодо дорожньої розмітки, зазначив майстер підрядної фірми Владислав Яременко, то її через інтенсивність руху наноситимуть вночі.Говорить: постійна розмітка буде готова впродовж двох тижнів. "Це розмітка перед нанесенням ліній. По цих точках буде йти розміточна машина", – сказав майстер.На непарній стороні проспекту бригада робітників вкладає тротуарну плитку на тротуарі.Як сказав електромонтер, за кілька десятків метрів електрики прокладають живлення до ліхтарів та розумних зупинок."Ще залишаться оголовники з ліхтарями, там вже частина розпаючних коробок, стоять ящики, вже розкручені, можна подавати живлення, ставити ліхтарі і засвічувати. Тепер ідемо в ту сторону до Київського майдану, будемо виставляти те саме", – каже працівник.З його слів, за місяць цю частину робіт планують закінчити.Як розповідав Суспільному 13 червня заступник директора департаменту житлово-комунального господарства, на капітальний ремонт проспекту Волі з бюджету Луцька витратили 96 мільйонів гривень. Ця сума – не остаточна.

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