Розвідка вважає, що рф хотіла використати полонених в Угорщині для вирішення одразу кількох завдань





Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в етері телемарафону, передає



«Це очевидна російська інформаційна операція, у якої є кілька завдань», — зазначив Юсов.



За його словами, серед таких завдань — відбілювання репутації російської православної церкви, яка брала участь в обміні полоненими, а також «створення конфліктної лінії між Україною і, в даній ситуації, з Угорщиною».



Також, за словами представника розвідки, росіяни намагалися використати «операцію з полоненими» в Угорщині для «підвішування питання міжнародного права» і діяли з ігнорування суверенітету України.



«Можна сказати, що з інформаційної точки зору вони не отримали бажаного результату», — вважає Юсов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українська воєнна розвідка вважає, що росія намагалася використати «операцію з полоненими» в Угорщині для розв'язання відразу кількох завдань.Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Українив етері телемарафону, передає Громадське «Це очевидна російська інформаційна операція, у якої є кілька завдань», — зазначив Юсов.За його словами, серед таких завдань — відбілювання репутації російської православної церкви, яка брала участь в обміні полоненими, а також «створення конфліктної лінії між Україною і, в даній ситуації, з Угорщиною».Також, за словами представника розвідки, росіяни намагалися використати «операцію з полоненими» в Угорщині для «підвішування питання міжнародного права» і діяли з ігнорування суверенітету України.«Можна сказати, що з інформаційної точки зору вони не отримали бажаного результату», — вважає Юсов.

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