Розвідка вважає, що рф хотіла використати полонених в Угорщині для вирішення одразу кількох завдань

Розвідка вважає, що рф хотіла використати полонених в Угорщині для вирішення одразу кількох завдань
Українська воєнна розвідка вважає, що росія намагалася використати «операцію з полоненими» в Угорщині для розв'язання відразу кількох завдань.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в етері телемарафону, передає Громадське.

«Це очевидна російська інформаційна операція, у якої є кілька завдань», — зазначив Юсов.

За його словами, серед таких завдань — відбілювання репутації російської православної церкви, яка брала участь в обміні полоненими, а також «створення конфліктної лінії між Україною і, в даній ситуації, з Угорщиною».

Також, за словами представника розвідки, росіяни намагалися використати «операцію з полоненими» в Угорщині для «підвішування питання міжнародного права» і діяли з ігнорування суверенітету України.

«Можна сказати, що з інформаційної точки зору вони не отримали бажаного результату», — вважає Юсов.

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Теги: Росія, Україна, війна, Угорщина, полонені
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