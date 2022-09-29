Розвідка вважає, що рф хотіла використати полонених в Угорщині для вирішення одразу кількох завдань
Сьогодні, 02:47
Українська воєнна розвідка вважає, що росія намагалася використати «операцію з полоненими» в Угорщині для розв'язання відразу кількох завдань.
Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в етері телемарафону, передає Громадське.
«Це очевидна російська інформаційна операція, у якої є кілька завдань», — зазначив Юсов.
За його словами, серед таких завдань — відбілювання репутації російської православної церкви, яка брала участь в обміні полоненими, а також «створення конфліктної лінії між Україною і, в даній ситуації, з Угорщиною».
Також, за словами представника розвідки, росіяни намагалися використати «операцію з полоненими» в Угорщині для «підвішування питання міжнародного права» і діяли з ігнорування суверенітету України.
«Можна сказати, що з інформаційної точки зору вони не отримали бажаного результату», — вважає Юсов.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в етері телемарафону, передає Громадське.
«Це очевидна російська інформаційна операція, у якої є кілька завдань», — зазначив Юсов.
За його словами, серед таких завдань — відбілювання репутації російської православної церкви, яка брала участь в обміні полоненими, а також «створення конфліктної лінії між Україною і, в даній ситуації, з Угорщиною».
Також, за словами представника розвідки, росіяни намагалися використати «операцію з полоненими» в Угорщині для «підвішування питання міжнародного права» і діяли з ігнорування суверенітету України.
«Можна сказати, що з інформаційної точки зору вони не отримали бажаного результату», — вважає Юсов.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Розвідка вважає, що рф хотіла використати полонених в Угорщині для вирішення одразу кількох завдань
Сьогодні, 02:47
На проспекті Волі в Луцьку – нові дорожні знаки
Сьогодні, 01:26
27 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 26 червня
26 червень, 23:08
Медіа