На Волині попрощались з Героєм Володимиром Книшем
Сьогодні, 04:23
Ківерцівська громада вчора, 26 червня, зустрічала свого Героя, загиблого захисника України Володимира Книша, який повернувся додому «на щиті».
Про це повідомили у Ківерцівській громаді.
Ківерчани зібрались, щоб вшанувати пам’ять та провести в останню дорогу нашого мужнього захисника Володимира, який загинув 21 червня, внаслідок мінно-вибухової травми, несумісної з життям у Донецькій області під час виконання бойового завдання.
Заупокійна служба відбулася у Свято-Покровському соборі м.Ківерці.
Після відспівування Володимира Книша поховали на Алеї Слави міського кладовища.
"У пам’яті близьких Володимир назавжди залишиться патріотом, добрим другом, надійним побратимом. Надто дорогою ціною для нашої держави дається мирне життя", - наголошують у громаді.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Ківерцівській громаді.
Ківерчани зібрались, щоб вшанувати пам’ять та провести в останню дорогу нашого мужнього захисника Володимира, який загинув 21 червня, внаслідок мінно-вибухової травми, несумісної з життям у Донецькій області під час виконання бойового завдання.
Заупокійна служба відбулася у Свято-Покровському соборі м.Ківерці.
Після відспівування Володимира Книша поховали на Алеї Слави міського кладовища.
"У пам’яті близьких Володимир назавжди залишиться патріотом, добрим другом, надійним побратимом. Надто дорогою ціною для нашої держави дається мирне життя", - наголошують у громаді.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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