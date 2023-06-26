У країнах ЄС пройшли підготовку вже 24 тисячі українських військових





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"Хороші новини про Місію з питань військової допомоги: вже 24 тисяч українських солдатів пройшли навчання в рамках цієї місії", – сказав глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.



Всього ж місія має завдання підготувати у центрах в країнах-членах ЄС до 30 тис. українських військовослужбовців.



Боррель висловив переконання, що задовго до кінця року вдастся досягти цієї мети.



Нагадаємо, нещодавно бійці української армії закінчили навчання на БМП CV90, яке проходило у Швеції. А навчання на винищувачах F-16 може стартувати вже цього літа.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Європейський Союз продовжує готувати українських бійців у рамках своєї тренувальної місії для українців (EUMAM).Про це повідомляє Європейська правда."Хороші новини про Місію з питань військової допомоги: вже 24 тисяч українських солдатів пройшли навчання в рамках цієї місії", – сказав глава дипломатії ЄСВсього ж місія має завдання підготувати у центрах в країнах-членах ЄС до 30 тис. українських військовослужбовців.Боррель висловив переконання, що задовго до кінця року вдастся досягти цієї мети.Нагадаємо, нещодавно бійці української армії закінчили навчання на БМП CV90, яке проходило у Швеції. А навчання на винищувачах F-16 може стартувати вже цього літа.

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