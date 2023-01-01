Волонтери з Луцька черговий раз їдуть на схід з допомогою для військових

Волонтери з Луцька черговий раз їдуть на схід з допомогою для військових
Волонтери з Луцька черговий раз їдуть на схід. Цього разу зібрали та везуть для військових дві тонни гуманітарної допомоги.

Про це розповів Суспільному волонтер Ігор Шевчук.

Для Ігоря Шевчука це 18 поїздка до військових. Каже: цього разу їдуть до кулеметників 14-ої бригади на Куп’янський напрямок та на Лиманський до 100-ої волинської бригади. Везуть продукти та п'ять штурмових дронів, які придбали за запитами від військових частин, – каже Ігор Шевчук.
Волонтер Ігор Шевчук.
Волонтер Ігор Шевчук.

Лучанка Світлана Васільєва волонтерить з березня 2022 року. Жінка фасує енергетичні набори для військових. Цього разу привезла 700 пакунків.

Волонтер Тимофій Токарев приніс допомогу для бійців. Хлопець каже: їздив на самокаті у дворі та серед сусідів збирав гроші на бензин. Волонтер Ігор Шевчук подарував волонтеру-початківцю Тимофію шевронз портретом СТепана Бандери.
Волонтери Тимофію Токареву вручили шеврон із портретом Степана Бандери.
Волонтери Тимофію Токареву вручили шеврон із портретом Степана Бандери.

Понад 10 поїздок на Харківський, Дніпропетровський і Запорізький напрямки здійснив водій-волонтер Віталій Красун.

"Кожен раз не знаєш куди їдеш і не знаєш, що тебе чекає. Виїжджаєш, сів, помолився і поїхали. Не всюди допускають волонтерів із допомогою, тому в більшості просимо, аби до нас виїжджали, на свій транспорт перевантажують і розвозять по точках", – говорить водій.
Лучанка Світлана Васілєва.
Лучанка Світлана Васілєва.

Упродовж повномасштабної війни волонтери проїхали 40 тисяч кілометрів. Цього разу допомогу планують доправити бійцям на Харківщину ввечері 27 червня.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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